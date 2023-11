Joanna Krupa skomentowała nowy związek Edyty Górniak! Modelka i piosenkarka są przyjaciółkami. Chętnie spędzają czas wspólnie oraz zwierzają się sobie ze swoich sekretów. Joanna Krupa niedawno przeszła rozwód z Romainem Zago, więc ma za sobą trudne chwile. Nie przeszkadza jej to jednak, by wspierać swoją przyjaciółkę w budowaniu nowego związku. Edyta Górniak jest zakochana w amerykańskim aktorze irlandzkiego pochodzenia. William do tego stopnia skradł serce polskiej diwy, że Górniak nie wyklucza ślubu z nowym wybrankiem serca! Jednak zanim do tego dojdzie, mężczyzna będzie pod czujnym okiem Joanny Krupy. ;)

Joanna Krupa o nowym partnerze Edyty Górniak

Joanna Krupa nie miała jeszcze okazji poznać Williama osobiście, lecz przygląda się swojej zakochanej przyjaciółce i cieszy się jej radością. Jednak nowego partnera gwiazdy muzyki czeka najpierw test. ;) Joanna Krupa zapewnia w "Fakcie", że będzie czuwać nad szczęściem Edyty Górniak.

Cieszę się, że Edyta jest wreszcie szczęśliwa i że tego nie ukrywa. Bardzo długo czekała na odpowiedniego mężczyznę, który otoczy ją miłością i da poczucie bezpieczeństwa. Nie mogę się już doczekać aż wrócę do Stanów i Edyta mi go przedstawi. Z tego co mówi, William jest wspaniały, ale muszę sama sprawdzić, czy na pewno ją dobrze traktuje - powiedziała modelka w rozmowie z tabloidem.

Taka przyjaciółka to skarb! Trzymamy kciuki za Williama, by pozytywnie przeszedł test Joanny Krupy. ;)

Piosenkarka jest obecnie zakochana! Joanna będzie miała oko na nowego partnera Edyty. ;)