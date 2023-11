Przez upływ czasu i różne doświadczenia, tak potwornie się zablokowałam na jakiekolwiek relacje, bliskość, wzajemność, zaufanie, że nawet nie byłam tego świadoma. Teraz jak już minął rok, kiedy mieszkam w Stanach Zjednoczonych to było mi łatwiej na zbudowanie takiego zaufania z osobami, które nie znają mojej historii, patrzą na mnie wyłącznie na tą sferę ludzką. Moi fani przez te wszystkie lata mnie wspierali i przekonywali, że miłość jeszcze się zdarzy. Ja się zapierałam nogami i rękami. Nawet do niedawna mówiłam, że raczej już nie wyjdę za maż, teraz... muszę to przemyśleć- przyznała ze śmiechem gwiazda.