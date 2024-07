Joanna Krupa długo pracowała na swoją pozycję w USA i choć ciężko zaliczyć ją do wiodących gwiazd amerykańskiego to modelka z powodzeniem funkcjonuje tam jako celebrytka i jest regularnie zauważana przez tamtejsze media. Ostatnio jeden z magazynów wyróżnił ją w rankingu obok pierwszoligowych gwiazdy. Przypomnijmy: Krupa wyróżniona przez amerykański magazyn. Pokonała Kardashiankę, Demi Moore i Kate Upton

Teraz o Krupie znów zrobiło się za głośno. Joanna mocno potępiła na swoim Instagramie Kendall Jones - nastolatkę z Texasu, która jest bohaterką ostatnich tygodni. Dziewczyna ma bowiem nietypową pasję - poluje na rzadkie gatunki zwierząt, a zdjęcia ze swoimi ofiarami publikuje na Facebooku, pozując na nich dumnie z uśmiechem.

Krupa znana jest z ogromnej miłości do zwierząt i angażowania się w pomoc potrzebującym psom czy protesty przeciwko produkcji naturalnych futer. Joanna nie pozostała więc obojętna wobec Kendall i mocno potępiła ją za pośrednictwem Instagrama.



Ta suka Kendall Jones zabiła tę piękną kreaturę, żeby potem opublikować selfie. Ten lew jest jednym z zagrożonych gatunków... To łamie moje pierdolone serce, nie wspominając o tym, że on miał rodzinę... chciałabym móc polecieć do Afryki i odstrzelić jej wstrętną dupę - mogliśmy przeczytać na koncie Krupy.

Rodzice Kendall zinterpretowali to jako grożenie śmiercią, choć wyznali, że nie planują skierować sprawy do sądu. Reporterzy TMZ.com złapali Krupę w Los Angeles i poprosili o wyjaśnienie, bowiem post z jej konta szybko zniknął.



To nie był mój oryginalny post, zrepostowałam go od jednej z fanek. Ale podtrzymuję swoje zdanie, że ta szumowina powinna zaprzestać zabijania bezbronnych zwierząt (...) Jeśli chce rzeczywiście pomóc ludziom z afrykańskich wiosek to niech zorganizuje jakąś zbiórkę pieniędzy, bo zabijanie zwierząt zapewni im jedzenie na dwa dni, a taka pomoc będzie długotrwała. A jeśli naprawdę chce mieć reality-show ze zwierzętami to mam lepszy pomysł - niech nagra program, w którym idzie na takie Safari bez żadnej broni i wtedy ma się z nimi zmierzyć. Taki program bardzo chętnie bym zobaczyła - tłumaczy w rozmowie z TMZ.com Krupa.