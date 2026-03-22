Joanna Koroniewska nie unika w mediach społecznościowych ważnych i wymagających tematów. Często porusza kwestie związane z samoakceptacją, inspirując swoich obserwatorów do budowania pewności siebie i większej życzliwości wobec samych siebie. Tym razem ponownie zabrała głos, dzieląc się z fanami ważnym przesłaniem.

Joanna Koroniewska podzieliła się refleksją

Joanna Koroniewska to nie tylko ceniona aktorka, ale także aktywna influencerka, której treści przyciągają liczne grono odbiorców. W mediach społecznościowych chętnie pokazuje również kulisy życia rodzinnego u boku męża, który często z niej żartuje. Para z dużym dystansem podchodzi do siebie i świata internetu, publikując humorystyczne nagrania, które cieszą się ogromną popularnością wśród fanów. Niedawno Maciej Dowbor ujawnił to związku z Joanną Koroniewską i zdradził receptę na udane małżeństwo.

Joanna Koroniewska nie stroni także od ważnych tematów - często mówi o samoakceptacji i zachęca swoich obserwatorów do większej życzliwości wobec samych siebie. Ostatnio podzieliła się z nimi zdjęciem bez makijażu, do którego dołączyła osobistą refleksję na temat upływu czasu i swojego wieku.

Stara, ale jeszcze jara! Kocham swój wiek. Kocham to, że już wiem czego chcę, a co kompletnie mnie nie interesuje. Kocham też to, że nie męczę się jak kiedyś z toksycznymi ludźmi wokoło. Jeśli nie widzę przestrzeni, już nie zawracam sobie głowy zaczęła.

Joanna Koroniewska ma ważną radę dla fanów

Joanna Koroniewska w jednym z ostatnich postów podkreśliła, że dziś nie przywiązuje już wagi do opinii osób, które nie żywią wobec niej sympatii. W swoim wpisie zwróciła się również bezpośrednio do swoich obserwatorów, zachęcając ich, by zawsze stawiali na własne potrzeby.

Ja naprawdę nie zastanawiam się cały czas kto mnie lubi, a kogo ja lubię! To przychodzi z wiekiem, ale wierzcie mi można się tego nauczyć! Polecam to wszystkim bez wyjątku! (...) Kochani! Jeśli mogę Wam coś ważnego przekazać to właśnie to, że nie inni mają Was określać - to wy macie myśleć o sobie dobrze kontynuowała.

