Joanna Koroniewska odsłania płaski brzuch i zdradza, co lubi w sobie najbardziej! Ciekawe, czy się domyślicie

Joanna Koroniewska to gwiazda, która bez wątpienia ma do siebie sporo dystansu. Jakiś czas temu dyskusję na profilu instagramowym znanej aktorki wywołał jej biust, która nazwana "deską" postanowiła mocno odpowiedzieć. Potem emocje wywołału jej pośladki! Teraz Koroniewska pokazała zdjęcia swojego idealnie płaskiego brzucha, a pod nimi zdradziła, co najbardziej w sobie lubi. I wcale nie chodzi o rzeczony brzuch. Domyślacie się o co?

Zobacz także: Maciej Dowbor zachwyca się Basią Kurdej-Szatan w bikini! Co na to Joanna Koroniewska?

Joanna Koroniewska odsłoniła płaski brzuch. Co w sobie lubi?

Ostatnio sporo emocji wzbudził wpis wypoczywającej w Zanzibarze Barbary Kurdej-Szatan, a dokładnie jej fotka w stroju kąpielowym, którą skomentował Maciej Dowbor. Mąż Koroniewskiej był zachwycony piękną aktorką, co natychmiast zauważyła jego ukochana! Jak zwykle zareagowała z humorem i dystansem:

@maciej_dowbor - pamiętaj, trawa po drugiej stronie ulicy jest zawsze bardziej zielona. 🙈🙈🙈 Dowbor od kilku godzin mówi tylko i wyłącznie o Twoich kostiumach kąpielowych @kurdejszatan. Jak Ty to robisz?!! 😂😂😜 A ja od tylu lat pragnę zainteresować go modą. 😂😂😂😜 Na pocieszenie DLA SIEBIE dodam Baśka, że to przemija, ciesz się póki możesz. Oby los dla Ciebie był bardziej łaskawy. 🍼😂😂😂 - napisała.

Teraz postanowiła zaprezentować swoje walory i też conieco odsłonić.

A propos mojego przedostatniego posta- „Jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma”. 😂😂🤪 Takie TO proste a tak często o tym zapominamy. DLATEGO moje pytanie do Was na niedzielę- A Ty, CO w sobie lubisz? - zapytała na Instagramie Koronieska.

W drugiej części wypowiedzi napisała, co ona w sobie lubi.

Ja włosy, włosy, włosy, długo nic, potem brzuch i 🍑! 😂😂

Post opatrzyła hasztagami #zprzoduplecy #iCOzTEGO.

Trudno nie przyznać jej racji. Jej piękne włosy od lat budzą zachwyty fanek. A brzucha mogą jej zazdrościć nastolatki. Nas jednak chyba najbardziej zachwyca jej podejście do siebie, męża i życia. To powoduje, że jest jedną z najsympatyczniejszych i najbardziej lubianych gwiazd w polskim show-biznesie.

Zobaczcie cały post:

Też uwielbiamy tę burzę włosów: