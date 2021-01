Maciej Dowbor zachwyca się Basią Kurdej-Szatan w bikini! Co na to Joanna Koroniewska?

Barbara Kurdej - Szatan aktualnie wypoczywa z rodziną na Zanzibarze i co chwila na jej Instagramie możemy podziwiać piękne zdjęcia z urlopu. Oczywiście nie zabrakło również fotki w stroju kąpielowym, a tą skomentował Maciej Dowbor. Prezenter jest zachwycony piękną aktorką, ale wpis prowadzącego "Twoja twarz brzmi znajomo" zauważyła jego ukochana Joanna Koroniewska! Musicie zobaczyć, jak zareagowała!

Maciej Dowbor zachwycony Basią Kurdej - Szatan w bikini! Joanna Koroniewska reaguje

Basia Kurdej - Szatan od przeszło tygodnia jest na Zanzibarze, gdzie razem z mężem i dziećmi bawi się rewelacyjnie. Aktorka na bieżąco relacjonuje swój pobyt z pięknej wyspy, a my dzięki temu możemy podziwiać piękne widoki i to nie tylko związane z tropikalną przyrodą. Ostatnio gwiazda pochwaliła się zdjęciem w stroju kąpielowym i rozgrzała fanów tą fotką do czerwoności!

Wielbiciele gwiazdy zostawili jej oczywiście mnóstwo komplementów, a wśród zachwyconych pojawił się również... Maciej Dowbor!

O ja pierdziele 😂😂😂👍💪 -napisał pod zdjęciem Basi Kurdej - Szatan w bikini, Maciej Dowbor

Komentarz natychmiast zgromadził mnóstwo polubień, a wpis w końcu zauważyła także partnerka Macieja Dowbora - Joanna Koroniewska!

Dowbor 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️ - napisała ukochana prezentera.

Ale to nie wszystko! Joanna Koroniewska postanowiła nawet dodać osobny post na swoim Instagramie, w którym skomentowała całą sytuację.

@maciej_dowbor - pamiętaj, trawa po drugiej stronie ulicy jest zawsze bardziej zielona. 🙈🙈🙈 Dowbor od kilku godzin mówi tylko i wyłącznie o Twoich kostiumach kąpielowych @kurdejszatan. Jak Ty to robisz?!! 😂😂😜 A ja od tylu lat pragnę zainteresować go modą. 😂😂😂😜 Na pocieszenie DLA SIEBIE dodam Baśka, że to przemija, ciesz się póki możesz. Oby los dla Ciebie był bardziej łaskawy. 🍼😂😂😂

Internauci przyznali, że Joanna Koroniewska rozłożyła ich na łopatki swoim wpisem i doceniają jej dystans i poczucie humoru.

- Hahaha czy @maciej_dowbor śpi dzisiaj na kanapie ?😂 - 🤣🤣🤣 leżę i leję - @joannakoroniewska padłam 😂😂😂😂 - Brawo 😊 z dystansem 👌 - Hahaha jesteś cudowna 😂 - piszą fani.

Jak wiadomo, Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor bardzo przyjaźnią się z Basią Kurdej-Szatan, dlatego wszystkie wpisy należy potraktować z przymrużeniem oka. Aktorka i prezenter po raz kolejny udowodnili, że mają ogromne poczucie humoru, którym zarażają innych.

Wpis Joanny Koroniewskiej dotyczący komentarza Macieja Dowbora na profilu Basi Kurdej - Szatan robi prawdziwą furorę w sieci!