Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor kupili dom w Hiszpanii. Pokazali wnętrza: "Najlepsza decyzja"

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor mają powody do radości i dumy! Para postanowiła wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i wystawiła na licytację udział w "Domówce u Dowborów" - aktorka i dziennikarz założyli również wirtualną puszkę, do której internauci mogą przekazywać pieniądze na rzecz WOŚP. Szybko okazało się, że fani nie zawiedli, a Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor zebrali już ogromną sumę na pomoc dla dzieci! Koroniewska i Dowbor wspierają WOŚP 29. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już za nami. W minioną niedzielę, 31 stycznia, cała Polska zbierała pieniądze dla oddziałów dziecięcej laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. WOŚP, jak co roku, wspierała i wciąż wspiera cała plejada gwiazd. Wśród osób, które postanowiły pomóc nie mogło zabraknąć Joanny Koroniewskiej i Macieja Dowbora. Para wystawiła na aukcję wizytę na "Domówce u Dowborów" i założyła wirtualną puszkę. Licytacja "Domówki u Dowborów" zakończy się dopiero w niedziel 14 lutego o godzinie 21:00, ale już teraz internauci zaoferowali aż 9900 złotych! Fani cały czas wpłacają również pieniądze do wirtualnej puszki dla WOŚP. Joanna Koroniewska nie ukrywa, że jest zachwycona gestem fanów. Jak ja się cieszkę!! Nie możemy Wam DAĆ niczego materialnego a i tak wpłacacie pieniążki dla mnie i @maciej dowbor!!! Kochani ! Dziękujemy za wpłaty!!!!! DOPIERO CO WRZUCILIŚMY naszą puszkę wirtualną!! Dzisiaj PO POŁUDNIU A WY PĘDZICIE JAK SZALENI!!- napisała szczęśliwa gwiazda. Jeżeli chcecie licytować "Domówkę u Dowborów" możecie to zrobić TUTAJ. Na stronie rzeczyodserca.pl pojawiła się informacja, że internauci wpłacili do wirtualnej puszki...