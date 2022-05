Polsat SuperHit Festiwal 2022: Skromna Joanna Koroniewska w luźnej stylizacji na czerwonym dywanie

Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor będą razem pracować! O co chodzi? Podczas Polsat SuperHit Festiwal 2019 zostanie uruchomione specjalne Studio SuperHit Festiwal, które poprowadzi znane małżeństwo. Z plaży w Sopocie będą rozmawiać z największymi gwiazdami festiwalu oraz odsłaniać jego kulisy! Co jeszcze? Poznajcie szczegóły! Joanna Koroniewska dziennikarką! W ostatni weekend maja, od 24 do 26, od godz. 9:00 do 10:00 rano, na żywo, na antenie Polsatu, (w sobotę i niedzielę także w Polsat News) pojawi się Studio SuperHit Festiwal, do którego Joanna i Maciej będą zapraszać gwiazdy festiwalu. Ich gośćmi będą między innymi Michał Szpak, który zdradzi tajemnicę swoich niezwykłych kostiumów scenicznych i opowie jak w tak krótkim czasie od swojego debiutu, udało mu się dojść na szczyt list przebojów, ale również Marcin Miller, Kamil Bednarek i debiutująca w roli prowadzącej Julia Wieniawa. W Studio SuperHit Festiwal zobaczycie przygotowania do wieczornych koncertów. Gwiazda serialu "Ślad" oraz jej mąż będą łączyli się na żywo z Operą Leśną, w której prezenterka Eska Tv – Ola Kot zabierze widzów za kulisy tej wielkiej produkcji. Jak Joanna Koroniewska poradzi sobie w roli prowadzącej? Jak to dobrze że są media społecznościowe i można się czasami wytłumaczyć. Nie zmieniam zawodu. Nadal chce być aktorką. Nie zazdroszczę mojemu mężowi kariery. I pieniędzy. Wszyscy przecież wiemy, że pieniądze szczęścia nie dają. 😂😂🤑Po prostu pewna bardzo czarująca i silna osobowość w postaci @kasia_strus, nie mylić z moim conieco nadszarpniętym zębem czasu i doświadczeń mężem - namówiła mnie do tego całkiem nowego dla mnie przedsięwzięcia. Poprowadzę z @maciej_dowbor na żywo trzy dni porannego studia...