Jennifer Lopez w sneakersach na wiosnę 2020. Ten model to hit!

Jennifer Lopez na co dzień stawia na wygodne i sportowe looki. Opięte legginsy, krótkie sportowe topy i oczywiście najwygodniejsze na świecie sneakersy - to podstawa każdej codziennej stylizacji J.Lo. My totalnie kupujemy jej luz, w którym Jennifer bardzo umiejętnie łączy sportowe elementy garderoby z wystrzałowymi torebkami - np. z czerwoną pikowaną chanelką.

Jennifer Lopez została przyłapana niedawno w bardzo podobnym looku. Gwiazda połączyła czerwone legginsy z białym wiązanym nad brzuchem topem i kultowymi białymi sneakersami za kostkę (The Kooples, 570 złotych). Całość została uzupełniona odjechaną czerwoną pikowaną torebką z dżetami. Odważne połączenie? Oczywiście, że tak, ale J.Lo spokojnie może sobie na nie pozwolić!

Sneakersy - z czym je nosić?

Sneakersy opanowały cały świat! Ich sportowy charakter pasuje tak naprawdę do większości stylizacji. Możesz je nosić z klasycznymi mom jeans i zwykłym t-shirtem albo zmiksować na przekór wszystkiemu z kwiecistą sukienką midi. Sneakersy lubią się także z kobiecymi pastelowymi garniturami. Możesz też je nosić - tak jak Jennifer Lopez - w typowo sportowych outfitach, z legginsami i topem odsłaniającym brzuch.

Hitem okazała się czerwona pikowana torebka Jennifer Lopez - zrobiona specjalnie na jej zamówienie z literami J.Lo.

East News

Jennifer Lopez wybrała białe sneakersy, które powstały w kolaboracji modelki Slick Woods i The Kooples. Kosztują ok. 570 złotych. Jennifer Lopez uwielbia ten model - tak bardzo, że kupiła sobie dwie pary - jedne właśnie w kolorze białym, a drugie w kolorze czarnym.