Trendy 2020: Oto 5 kultowych modeli sneakersów, które będą rządzić tej wiosny

Pogoda jest już coraz piękniejsza - to najlepszy moment na odświeżenie naszej garderoby i czas na... zakup nowych sneakersów! Ale na jaki model postawić? Jaki kolor? Podpowiadamy! Wiosną 2020 zrezygnuj z szarości i czerni - postaw na biele, pudrowe róże i inne totalnie odjechane kolory! W tym sezonie nie ma jednego konkretnego modelu, który zawojuje ulice. My zdecydowanie wam polecamy ultralekkie sneakersy Nike, ugly sneakers Fila (najlepiej białe lub w kolorze delikatnego różu!), klasyczne białe trampki Converse lub odjechane, bardzo dziewczęce sneakersy od Adidasa i New Balance. A ty na który z tych modeli się skusisz?

Wybierając idealny model sneakersów, pamiętaj o jednej podstawowej zasadzie: Sneakersy mają być przede wszystkim ultrawygodne! Zapewniamy was, że wszystkie poniższe modele zdecydowanie spełniają tę zasadę.

Sneakersy na wiosnę 2020: Nike, New Balance, Converse, Adidas i inne marki

1. Liliowe sneakersy NIKE Revolution są ultralekkie, ultramodne i... ultrawygodne! Kosztują 229 złotych.

2. Klasyczne sneakersy Fila Disruptor. W tym modelu zakochało się wiele gwiazd - m.in. Marcelina Zawadzka, Kinga Rusin, Julia Wieniawa czy Małgorzata Rozenek-Majdan. Ich cena waha się od ok. 229 do 469 złotych w zależności od sklepu.

3. Do grona ulubionych sportowych butów dołączamy również klasyczne białe trampki Converse. My po prostu je kochamy! Dlaczego? Ponieważ są wygodne, uniwersalne i pasują do każdej stylizacji. Możesz je nosić z sukienką w kwiaty, klasycznymi mom jeans czy nawet z garniturem!

4. Adidas tej wiosny przedstawił zupełną nowość! Oto najsłodsze snekersy tej marki Nite Jogger! Kosztują 449 złotych.

5. Kolorowe sneakersy New Balance to nasza propozycja numer 5! Wyglądają tak słodko, że aż mamy ochotę je zjeść! Ceny podobnych modeli zaczynają się od 219 złotych.