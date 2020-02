Lidl przecenił kultowe sneakersy Fila! To model idealny na wiosnę 2020

Lidl zrobił nam niespodziankę Kultowe już sneakersy marki Fila - ulubionej marki influencerów i gwiazd - stały się w ostatnim czasie totalnym "must have" każdego modowego freaka! Niedawno model Mindblower pojawił się w Lidlu, a teraz został przeceniony - o około 30 procent. Klasyczne sneakersy Fila - wygodne i wyjątkowo lekkie, z dobrze amortyzującą śródpodeszwą, stylizowane na lata dziewięćdziesiąte - jeszcze do niedawna kosztowały 279 złotych - a teraz zostały przecenione na 195 złotych.

Fila - czyli fenomen "ugly sneakers" na świecie

Klasyczne sneakersy Fila należą do tzw. "ugly sneakers". Najbrzydsze, a zarazem najmodniejsze buty od kilku sezonów, cieszą się nieustającą popularnością. Skąd ich fenomen? Niektórzy mówią, że "są tak brzydkie, że aż piękne". Pewne jest to, że dodając je do każdej - nawet nudnej stylizacji - stworzycie efekt "wow"! Mówiło się, że ugly sneakers znikną z ulic i zostaną wyparte przez delikatniejsze modele, ale te przepowiednie absolutnie się nie sprawdziły. Ugly sneakers wciąż mają się dobrze - pojawiały się wielokrotnie w pokazach największych domów mody na świecie i wszystko wskazuje na to, że będziemy je nosić jeszcze przez kilka sezonów.

W Lidlu do wyboru są dwa modele sneakersów Fila: Mindblower Wmn (przecenione z 279 na 195 złotych) oraz D Formation Wmn (349 złotych). Sneakersy Mindblower dostępne są w dwóch kolorach.

Są teraz w przecenie!

Dostępny jest również model FILA D Formation Wmn - obecnie na stronie sklepu internetowego Lidla kosztują 349 złotych.