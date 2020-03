Jennifer Lopez w hitowych sneakersach na wiosnę 2020. Są boskie, ale... optycznie skróciły jej nogi!

Jennifer Lopez uwielbia sportowe stylizacji - coraz częściej widzimy ją w legginsach, sportowych topach i oczywiście najwygodniejszych na świecie sneakersach. J.Lo stawia przede wszystkim na komfort - zwłaszcza, że większość swojego wolnego czasu spędza na siłowni. Światowa gwiazda została przyłapana ostatnio przez fotoreporterów, kiedy szła na siłownię. Wyglądała jak zawsze obłędnie... z jednym małym szczegółem.

Jennifer Lopez założyła bardzo obcisłe czerwone legginsy w róże, które idealnie podkreśliły jej kobiece kształty oraz krótką czarną bluzę odsłaniającą umięśniony brzuch J.Lo. Całość została uzupełniona przez czerwoną torebkę Chanel oraz odjechane czarno-białe sneakersy The Kooples. I to właśnie sneakersy okazały się wpadką w przypadku Jennifer. Dlaczego? Sprawdźcie poniżej!

Jennifer Lopez dobrała do całości czerwoną torebkę Chanel. Ceny tych maleństw zaczynają się od około 10 tysięcy złotych.

East News

Sneakersy Jennifer Lopez to projekt, który powstał w kolaboracji modelki Slick Woods i The Kooples. Kosztują ok. 570 złotych. Są naprawdę odjechane i my oszaleliśmy na ich punkcie. Kiedy wybieracie model sneakersów za kostkę, musicie pamiętać o jednej rzeczy - taki fason optycznie skraca nogi!

Jest jednak pewien trik! Jeśli uwielbiasz sneakersy za kostkę, załóż spodnie w tym samym kolorze co twoje buty! Wtedy spodnie i sneakersy "zleją" się w całość - i tym samym unikniesz efekty "przecinania sylwetki", a tym samym jej skrócenia. Gdyby Jennifer Lopez zastosowała tę modową sztuczkę, problem krótkich nóg zniknąłby w sekundę!