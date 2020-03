Jennifer Lopez w spodniach paperbag. Ten fason zdecydowanie jej nie służy!

Jennifer Lopez przyzwyczaiła nas do swoich niezwykle seksownych looków, które podkreślają jej kobiece kształty i mięśnie, nad którymi pracuje prawie 365 dni w roku. Tym razem Lopez poszła w zupełnie inną stronę i zamiast klasycznych legginsów postawiła na najmodniejszy fason spodni tego sezonu paperbag, który... niestety zakrył jej atuty. Jak to się stało?

Spodnie "paperbag" - hit czy kit?

Jennifer Lopez postawiła na spodnie w stylu paperbag. Spodnie paperbags (czyli w wolnym tłumaczeniu papierowa torba) - najlepiej z wysokim stanem - to spodnie idealne dla kobiet, które marzą o wąskiej talii. Ich krój delikatnie poszerza biodra i zwęża optycznie talię, dzięki czemu łatwiej jest nam stworzyć pożądaną sylwetkę klepsydry.

W przypadku Jennifer Lopez ten patent jednak się nie sprawdził. Spodnie paperbag zniekształciły sylwetkę gwiazdy i sprawiły, że jej nogi wyglądają "ciężko". J. Lo do spodni dobrała szarą bokserkę oraz oversize'owy grubo pleciony sweter. Co z dodatkami? Piosenkarka zdecydowała się na okulary - pilotki, złote kolczyki koła i ciężkie botki od Louis Vuitton. Jak oceniacie jej look?

Jennifer Lopez w jasnych spodniach paperbag.

East News

Całość stylizacji została uzupełniona przez ciężki botki Louis Vuitton. Niestety ich cena jest wysoka - kosztują ok. 5000 złotych. Co ciekawe, na niemal identyczny model niedawno zdecydowała się Anna Lewandowska.