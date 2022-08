Na ten moment czekali chyba wszyscy fani jednej z najbardziej burzliwych par Hollywood! Po niemal dwóch dekadach rozłąki, Jennifer Lopez i Ben Affleck 16 lipca br. powiedzieli sobie "tak" w skromnej kaplicy w Las Vegas. Teraz jednak gwiazdorska para postanowiła na bogato uczcić swój związek, organizując 3-dniową fiestę, której punktem kulminacyjnym była bajkowa ceremonia zaślubin. W minioną sobotę, 21 sierpnia, Jennifer Lopez i Ben Affleck wzięli drugi ślub! Para pobrała się w posiadłości aktora wartej 9 milionów dolarów.

Choć ich droga do wspólnego szczęścia nie była usłana różami, to po licznych zawodach, nieudanych związkach, a także małżeństwach Jennifer Lopez i Ben Affleck wrócili do siebie po niemal dwudziestu latach. Po cichym ślubie Jennifer Lopez i Bena Afflecka w Las Vegas, który odbył się 16 lipca, para postawiła na celebrację zaślubin w iście gwiazdorskim stylu.

Drugi ślub Jennifer Lopez i Bena Afflecka był wart fortunę! Jak informuje "Page Six" zakochani postawili na 3-dniowe świętowanie, które rozpoczęło się już w piątek, natomiast w sobotę, 21 sierpnia, J.Lo i jej ukochany po raz drugi ślubowali sobie miłość. Ceremonia została zorganizowana na terenie wartej 9 milionów dolarów i mierzącej 87 akrów posiadłości aktora w Riseboro w stanie Georgia. Piękny budynek idealnie pasował do koloru przewodniego wesela - bieli. Co ciekawe, podczas drugiego ślubu Jennifer Lopez i Bena Afflecka wszyscy zaproszeni goście nosili właśnie biel.

Podczas tego wyjątkowego dnia Jennifer Lopez zachwyciła piękną białą suknią couture od Ralpha Laurena z długim trenem i jeszcze dłuższym welonem, z kolei Ben Affleck zaprezentował się biało-czarnym, klasycznym smokingu. Na zdjęciach opublikowanych przez portal "Daily Mail" możemy zobaczyć zakochanych w chwili pocałunku, którzy następnie kroczą po białym dywanie ku pomostowi, gdzie została zorganizowana romantyczna sesja zdjęciowa.

Podczas wielkiego dnia młodej parze towarzyszyli nie tylko przyjaciele i bliscy, ale także ich dzieci z poprzednich związków. Bena Afflecka podczas drugiego ślubu z J.Lo wspierały jego dzieci z Jennifer Garner: 16-letnia Violet, 13-letnia Seraphina oraz 11-letni Sam. Nie zabrakło też dzieci Jennifer Lopez 14-letnich bliźniąt Emme i Max, które są owocem miłości z Markiem Anthonym.

Wśród zaproszonych gości pojawili się również przyjaciele z show-biznesu. Podczas drugiej ceremonii zaślubin Jennifer Lopez i Benowi Affleckowi towarzyszyli m.in. Matt Damon, Jane Fonda, Renee Zellweger, reżyser Kevin Smith, czy prezenter telewizyjny Jimmy Kimmel. Nie pojawiła się za to była żona aktora, Jeniffer Garner, która rzekomo w tym czasie przebywała na planie filmowym.

Jak donosi "Page Six" wielka fiesta rozpoczęła się od piątkowej, uroczystej kolacji. W sobotę odbył się ślub i huczne wesele pary. Niedziela zaś jest dniem odpoczynku pod znakiem luksusowego pikniku. Za organizację drugiego ślubu oraz wesela Jennifer Lopez i Bena Afflecka był odpowiedzialny znany wedding planner Colin Cowie, którego usługi zostały wycenione na bagatela 25 mln dolarów.

Dramatyczny wypadek podczas przygotowań do drugiego ślubu Jenniffer Lopez i Bena Afflecka

Niestety, choć ten weekend miał być jednym z najpiękniejszych w życiu zakochanych, na dzień przed planowanymi drugimi zaślubinami J.Lo i Bena Afflecka doszło do tragicznego wydarzenia. Mama Bena Afflecka uległa wypadkowi, spadając z doku. Na szczęście dzięki szybkiej reakcji aktora i wezwanych przez niego sanitariuszy, Christopher Anne Bold została przetransportowana do szpitala w Savannah gdzie, jak informuje "Daily Mail", założono jej kilka szwów.

