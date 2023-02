Najpierw bliźniacze tatuaże, potem randka. Tak Jennifer Lopez i Ben Affleck świętowali Walentynki

Dzień zakochanych za nami. We wtorek, 14 lutego, instagramowe konta gwiazd zalała fala romantycznych kadrów, a polscy i zagraniczni celebryci ochoczo dzielili się swoimi sposobami na spędzanie Walentynek. I choć Jennifer Lopez i Ben Affleck starają się dawkować fanom szczegóły swojej zażyłości, to tym razem zrobili wyjątek. Para, która po niemal dwóch dekadach postanowiła na nowo dać sobie szansę, z okazji Walentynek pochwaliła się w sieci bliźniaczymi, wymownymi tatuażami i masą dotąd niepublikowanych romantycznych kadrów. Później zakochani zostali przyłapani przez paparazzi podczas randki. Tylko popatrzcie na te zdjęcia!

Tak Jennifer Lopez i Ben Affleck spędzili Walentynki

Ku zaskoczeniu wielu, po dwóch dekadach rozłąki, Jennifer Lopez i Ben Affleck postanowili dać sobie jeszcze jedną szansę, na nowo stając się jednym z najgorętszych duetów Hollywood. Po cichym ślubie w Las Vegas i kolejnym, wystawnym w posiadłości aktora, para jest niemal nierozłączna. Niestety, od pewnego czasu do mediów przedostają się coraz bardziej niepokojące doniesienia na temat zakochanych. Ostatnio Jennifer Lopez sprawdzała drinka Bena Afflecka, a nagranie szybko stało się hitem sieci urastając do rangi dowodów na kryzys w ich małżeństwie. Co więcej, podczas tegorocznego rozdania nagród Grammy, między zakochanymi doszło do sprzeczki, co także nie umknęło uwadze fanów.

I podczas gdy część internautów już wróży rychły rozwód Jennifer Lopez i Bena Afflecka, ich najnowsze zdjęcia z pewnością na dobre uciszą te plotki. Podczas Walentynek para została przyłapana przez paparazzi podczas romantycznej randki.

Backgrid/East News

Małżonkowie udali się do jednej z modnych restauracji, stawiając tego dnia na eleganckie stylizacje. Podczas gdy Ben Affleck zdecydował się na granatowy total look, z klasycznym garniturem w roli głównej. Z kolei J. Lo postawiła na zwiewną, dziewczęcą sukienkę w kolorze pudrowego różu, którą spięła w talii jasnym paskiem od Dolce & Gabbana. Całość stylizacji dopełniły złote sandałki na obcasie i dopasowana do nich mini torebka.

Backgrid/East News

Romantyczna kolacja w luksusowej restauracji to jeszcze nie wszystko, co z okazji dnia zakochanych przygotowali dla siebie Jennifer Lopez i Ben Affleck. Okazuje się, że małżonkowie zdecydowali się na bliźniacze, wymowne tatuaże!

Instagram @jlo

Podczas gdy na żebrach Jennifer Lopez pojawił się znak nieskończoności, przeszyty strzałą Amora, a także napisami Ben i Jen, jej ukochany mąż, Ben Affleck, zdecydował się na wzór dwóch, krzyżujących się strzał oraz inicjału swojego i swojej wybranki.

Instagram @jlo

Na instagramowym koncie Jennifer Lopez pojawiła się również seria dotąd niepublikowanych, romantycznych zdjęć wokalistki i jej męża. Tylko na nie popatrzcie! Ale oni się kochają.

Instagram @jlo

Instagram @jlo