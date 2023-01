Od czasu powrotu do Bena Afflecka, a także sekretnego ślubu w Los Angeles, Jennifer Lopez wręcz promienieje. I choć gwiazda właśnie przygotowuje się do kolejnej ceremonii zaślubin ze swoim ukochanym, to wciąż jest niezwykle aktywna zawodowo. Zaledwie kilka dni temu wokalistka pojawiła się na Broadwayu, gdzie wraz z córką Emmą i pasierbicą Seraphiną udała się na musical "Into the Woods". My patrzymy tylko na jej stylizację. Sukienka piękna, ale to buty skradły całe show. Jennifer Lopez w obłędnej sukni Gucci podbija Broadway Jennifer Lopez i Ben Affleck znów są na ustach wszystkich. Para, która po ponad dwóch dekadach postanowiła dać sobie jeszcze jedną szansę, niebawem po raz kolejny stanie na ślubnym kobiercu. Drugi ślub Jennifer Lopez i Bena Afflecka zaplanowany jest na ten weekend. I choć wydawać by się mogło, że zakochani w tym czasie rzucą się w wir przygotowań do ceremonii, para wciąż jest niezwykle aktywna zawodowo, realizując kolejne projekty. Zaledwie kilka dni temu Jennifer Lopez w towarzystwie swojej córki Emmy oraz córki Bena Afflecka Seraphiny udała się na musical "Into the Woods" na Broadwayu, gdzie zachwyciła paparazzi swoją wyjątkow udaną stylizacją. Zobacz także: Pierwszy mąż Jennifer Lopez już wróży jej rozwód z Benem Affleckiem: "Chciała do mnie wrócić" Gwiazda postawiła na liliową, transparentną suknię od Gucci z kwiecistymi aplikacjami. Klasyczna forma kreacji została wzbogacona nie tylko o bufiaste rękawy, klasyczny, biały kołnierzyk, ale też holograficzną nitkę, genialnie połyskującą w świetle reflektorów. Całość stylizacji J.Lo uzupełniła modnymi dodatkami od Valentino w postaci okrągłych okularów przeciwsłonecznych, a także białej torebki. Zobacz także: Naburmuszona Jennifer Lopez zwiedza Luwr z...