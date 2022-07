Jennifer Lopez i Ben Affleck pokazali ślubne zdjęcia! Oto suknia gwiazdy: "Ze starego filmu"

Już za kilka tygodni światowa premiera filmu "Nowe oblicze Greya" , w którym zobaczymy ślub Anastasii Steele i Christiana Greya. To wydarzenie z pewnością wzbudzi sporo emocji wśród fanów książek E L James i filmu "50 twarzy Greya". W sieci już można znaleźć zdjęcia ze ślubu pary, na których widać suknię ślubną Any! Ten model sukni od razu wpadł w oko fankom filmu, które marzą o takiej samej. Kto zaprojektował suknię? "Nowe oblicze Greya": Ślub Any i Christiana! W "Nowym obliczu Greya" w życiu głównych bohaterów zajdą wielkie zmiany - wezmą ślub, pojadą w podróż poślubną, a następnie dowiedzą się, że Ana jest w ciąży ! Jak Christian przyjmie wiadomość o tym, że zostanie ojcem? Nie za dobrze! Jednak z pewnością pogodzi się z nią, a cała historia Christiana i Any zakończy się happy endem. Fani filmu nie mogą doczekać się już premiery i scen ze ślubu pary. Jak w tym dniu wygladała Anastasia? Miała na sobie piękną, koronkową suknię o fasonie syrenki, mocno podkreślającą jej figurę. Suknię Any zaprojektowała pochodząca z Filipin Monique Lhuillier, o czym poinformowała na Instagramie. Projektantka od lat szyje suknie ślubne gwiazd oraz kreacje na wieczorowe wyjścia dla Taylor Swift, Jennifer Lopez czy Demi Lovato. Myślicie, że już wkrótce taki model sukni stanie się trendem ślubym na 2018 rok? ZOBACZ: Sprawdź, jak dużo wiesz o związku Any i Christiana! QUIZ z filmów "50 twarzy Greya" i "Ciemniejsza strona Greya" Tak wygląda suknia ślubna Any: Ładna? Wybierzecie się do kina na "Nowe oblicze Greya"?