Krępująca wpadka Jennifer Lopez na scenie! Jej kombinezon pękł w trakcie występu

Anna Lewandowska zaskoczyła swoją najnowszą fotografią na Instagramie. Wiele jej zdjęć wzbudza ogromne emocje, ale tym razem to coś zupełnie innego. Ania umieściła na swoim profilu zdjęcie z Jennifer Lopez! W ciągu godziny zdjęcie stało się hitem Internetu. Spójrzcie tylko na tę fotografię! Która z gwiazd wygląda lepiej? Anna Lewandowska pozuje z J.Lo! Anna Lewandowska pojawiła się na koncercie Jennifer Lopez w Turcji. 6 sierpnia gwiazda pop dała koncert w ramach trasy „It's My Party” w jednym z hoteli. Na show została zaproszona żona piłkarza, a po koncercie zrobiła sobie zdjęcie z Jennifer Lopez, którym pochwaliła się na Instagramie. W opisie napisała: Z nadzwyczajną @jlo ! Ogromna motywacja! 🙌💕😍 #concert #jlo #motivation#annalewandowska #thebesttime #greatexperience - napisała na Instagramie Anna Lewandowska. Anna Lewandowska podziękowała za zaproszenie organizatorom koncertu i napisała, że było to dla niej nadzwyczajne doświadczenie i znakomicie spędzony czas. Zdjęcie trenerki z Jennifer Lopez w ciągu godziny zyskało ponad 70 tys. polubień. To rekordowa liczba! Wyświetl ten post na Instagramie. With amazing @jlo ! Huge motivation! 🙌💕😍 #concert #jlo #motivation #annalewandowska #thebesttime #greatexperience Ps. It was a great experience and a fabulous time at the charming @regnumcarya , thank you for an invitation @alisafakozturk! You are a great guy, much appreciated! Post udostępniony przez Anna Lewandowska ® (@annalewandowskahpba) Sie 7, 2019 o 2:10 PDT Reakcja na zdjęcie Lewandowskiej z Jennifer Lopez Fani...