Jennifer Lopez i Ben Affleck wzięli ślub w Las Vegas! 

David Cruz nie żyje. Były partner Jennifer Lopez zmarł w wieku 51 lat. To właśnie on był przy boku latynoskiej piękności, kiedy jej kariera dopiero nabierała rozpędu. Byli ze sobą niemal dekadę. Według doniesień zagranicznych mediów, David Cruz zmarł w szpitalu w Nowym Jorku. Jaka była przyczyna śmierci? Zobacz także: Występ Shakiry i Jennifer Lopez na Super Bowl za nami! Niesamowite show artystek! Były partner Jennifer Lopez nie żyje. Na co zmarł David Cruz? Były partner Jennifer Lopez nie żyje. Dawid Cruz zmarł w szpitalu w Nowym Jorku z powodu choroby serca. David Cruz i Jennifer Lopez poznali się w czasach liceum. Według doniesień magazynu People, piosenkarka miała wtedy zaledwie 15 lat. Tworzyli szczęśliwy związek aż do połowy lat 90. kiedy to Jennifer Lopez dostała rolę w filmie "Selena", która odmieniła jej karierę zawodową. Był wówczas jej największym wsparciem, towarzyszył ukochanej podczas wielu wydarzeń branżowych, m.in. podczas premiery "Pociągu z forsą" w 1995 roku, gdzie media ogłosiły go asystentem produkcji filmowej. Przez ostatnie 18 lat życia David Cruz był związany z Isą Cruz, która wspomina go słowami "kochający i życzliwy". Był oddanym ojcem, pomógł wychować pasierba, który jest teraz w Marines. Kochał Jankesów i Knicks. Uwielbiał chodzić ze mną do teatru. Zawsze upewniał się, że wszystko kończy się zdaniem 'Kocham cię'" - mówiła Isa w wywiadzie dla TMZ. Dawid Cruz zmarł w wieku 51 lat. Z kolei Jennifer Lopez po rozstaniu angażowała się w wiele związków m.in. z Diddym, Drake'em, Casperem Smartem, Marcem Anthonym, którego poślubiła (ma z nim dwoje dzieci - bliźniaki Emmę i Maxa). Aktualnie jest związana z Alexem Rodriguezem.