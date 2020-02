Alicja Szemplińska jedzie na Eurowizję 2020! Oczarowała jury i widzów balladą "Empire"!

Już wiemy, kto będzie nas reprezentował w Konkursie Eurowizji 2020! Do Rotterdamu pojedzie Alicja Szemplińska, która wygrała wielki finał "Szansy na sukces"!

Trójka finalistów zaśpiewała w niedzielę po dwie piosenki - eurowizyjny przebój z poprzednich lat, oraz własną piosenkę przygotowaną specjalnie na Konkurs Eurowizji. O tym, kto pojedzie, zdecydowała suma głosów jury i głosów widzów.

Pierwsze było głosowanie widzów "Szansy na sukces". A ci trzecie miejsce przyznali Kasi Dereń, drugie - Albertowi cernemu. Pierwsza po głosowaniu widzów była więc Alicja Szemplińska.

Głosy jurorów? Trzecie miejsce zdobyła Kasia Dereń, drugie Albert. Zwycięzcą została więc Alicja. I to ona pojedzie na Eurowizję!

Alicja Szemplińska wygrała wcześniej odcinek "Szansy" z hitami Eurowizji. Zaśpiewała wówczas piosenkę "To nie ja…", z którą Edyta Górniak zdobyła drugie miejsce na konkursie.

To ogromny zaszczyt, że mogę tu być. Jestem w przewspaniałym gronie. To ogromne emocje, ogromne szczęście. I moywacja, by pokazać się jak najlepiej. By godnie reprezentować nasz kraj - mówiła Alicja przed niedzielnym występem.