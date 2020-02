Alicja Szemplińska pojedzie na Eurowizję 2020! Jaka jest prywatnie?

Alicja Szemplińska wygrała ostatnią edycję „The Voice of Poland”, a dziś głosami widzów i jurorów zdecydowano, że wystąpi na konkursie Eurowizji 2020! Choć w rodzinnym Ciechanowie znają ją już wszyscy, a dzieci zapraszają ją do szkół, by zrobić sobie z nią zdjęcie, Alicja nie czuje się gwiazdą.

Kim jest jedna z najbardziej obiecujących młodych wokalistek w Polsce?

To, że śpiewanie jest dla niej ważne odkryła już w przedszkolu. Jak wyznała w „Gazecie Krakowskiej”, pomogła jej w tym pani przedszkolanka. Dzięki niej zaśpiewała po raz pierwszy na apelu. Potem rodzice zapisali ją na kurs wokalny do domu kultury.

Trudne początki Alicji Szamplińskiej

Ale początki wcale nie były oczywiste. Mała Ala jeździła na różne konkursy wokalne i... wcale nie była na nich najlepsza.

To było czasem dla mnie smutne i zastanawiałam się dlaczego tak jest. Moi rodzice i nauczyciele mówili mi jednak, że od czegoś trzeba zacząć i nie wolno się poddawać. Dzięki temu przetrwałam ten trudny okres - mówi dziś "Gazecie Krakowskiej".

Trzy lata przed udziałem w „The Voice of Poland” wystąpiła w „Hit! Hit! Hurra!”, który to program dał jej spore doświadczenie sceniczne. Dzięki niemu pojechała do USA, na kurs wokalny u dawnego trenera wokalnego Michaela Jacksona. Dostała wiele rad, jak radzić sobie w show-biznesie. Najważniejsza: by nigdy nie bać się dążyć do spełnienia marzeń.

Takie marzenie spełniła dość szybko, w "The Voice of Poland", do którego trafiła gdy tylko osiągnęła wymagany przepisami wiek. Alicja wygrała cały program, pokonując w finale Damiana Kuleja, faworyzowanego Tadzika Seiberta, a na końcu Darię Reczek z drużyny Michała Szpaka.

Alicja Szamplińska na Eurowizji 2020?

W "Szansie na sukces" również jak dotąd nie miała konkurencji i jest na najlepszej drodze, by wygrać cały finał.

Co mówi o występach w konkursie Eurowizji?

- Jestem ogromnie wdzięczna za szansę jaką dostałam. Ten występ to było dla mnie ogromne wyzwanie.. Dziękuje wszystkim obecnym ze mną tego dnia! Obiecuję, że nie zawiodę was w finale. Czas się brać do pracy, bądźcie ze mną - napisała na Instagramie.

Alicja Szemplińska prywatnie

A jaka prywatnie jest Alicja Szemplińska? Wokalistka mieszka w Ciechanowie, ale po maturze myśli o przeprowadzce do Warszawy. W rodzinnym mieście czuje wsparcie kolegów. Tak jak po zwycięstwie w „The Voice”:

Gdy weszłam do szkoły, na korytarzu leciała moja piosenka, a wszyscy uczniowie bili mi brawo. Dostałam kwiaty, wypuszczono confetti. To najlepszy dowód na to, jakie wsparcie od nich dostałam. Wszyscy oglądali program i wysyłali sms-y. Taka lokalna solidarność i wsparcie są dla mnie bardzo ważne - mówi „Gazecie Krakowskiej”.

Jak informowała oficjalna strona "The Voice...", Alicja jest przykładną uczennicą, która przynosi świadectwa z czerwonym paskiem. W wolnych chwilach pisze wiersze i teksty piosenek.

Jest atrakcyjną nastolatką, ale na razie nie mówi nic o chłopaku. Na Instagramie możemy za to obejrzeć wiele jej pięknych zdjęć.

A czego prywatnie słucha młoda gwiazda?

Uwielbiam pop, jazz, rock, ale też gospel i blues są bliskie memu sercu - wyznała portalowi „Nasza Mława”.

