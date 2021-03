Jednak nie Alicja Szemplińska?! To on może zastąpić ją podczas Eurowizji 2021!

Alicja Szemplińska, jeden z najpiękniejszych głosów w Polsce, miała reprezentować Polskę na Eurowizji 2020. Wszystko było już gotowe, jednak przez pandemię koronawirusa, impreza na którą czekały miliony fanów w całej Europie, musiała zostać przełożona. Szanse Alicji Szemplińskiej na zostanie reprezentantką Eurowizji 2021 nie przepadły ale ponownie będzie musiała o to zawalczyć. Wraz z nią do eurowizyjnych preselekcji ma stanąć jeszcze dwóch innych artystów. Zobaczcie, kto!

Zobacz także: Örs Siklósi nie żyje. Węgierski reprezentant Eurowizji miał tylko 29 lat

Eurowizja 2021 odbędzie się w Rotterdamie. W widowisku weźmie udział aż 41 krajów, a już w tym miesiącu poznamy 27 pierwszych eurowizyjnych propozycji, m.in. również tę z Polski. Jak na razie, wciąż mało wiadomo na temat polskich kandydatów na reprezentanta. Alicja Szemplińska, która miała reprezentować Polskę w minionym roku, wciąż wyraża chęć udziału w preselekcjach. Z kim będzie musiała się zmierzyć tym razem?

Zagraniczne media spekulują na temat zainteresowania udziałem w Eurowizji 2021 ze strony Cleo, która reprezentowała już Polskę na Eurowizji w 2014 roku, oraz Rafała Brzozowskiego, jednak te doniesienia nie zostały jeszcze potwierdzone przez Telewizję Polską. Czy okażą się prawdziwe? Na to będziemy musieli poczekać jeszcze kilka dni.

Zobacz także: 5 wielkich polskich gwiazd, które wystąpiły na Eurowizji, a nawet o tym nie pamiętasz!

🇵🇱: Who will sing for Poland at #ESC2021? Local media on the ground have stated 3 possible names reportedly still in contention.#JESC2020 host Rafał Brzozowski,

2020 singer Alicija Szemplińska & ESC 2014 finalist Cleo have been touted as potential artists. 👀 #Eurovision pic.twitter.com/tCGGZiuxpz