Jedna rzecz, której księżna Kate chce dla swoich dzieci w 2020 roku. Nie uwierzycie, o co chodzi!

Meghan i Harry coraz rzadziej się widują z Kate i Williamem, a co za tym idzie ich dzieci nie mają wiele okazji do wspólnej zabawy. Teraz księżna Cambrige chciałaby to zmienić. Takie ma postanowienie na 2020 rok. Ciekawe, co na to Meghan?

Dlaczego Kate chce, aby jej dzieci częściej widywały Archiego?

Ostatnich świąt Bożego Narodzenia bracia wraz ze swoimi rodzinami nie spędzili wspólnie. Kate i William zachwycili, kiedy razem z dziećmi spacerowali do Kościoła, a w tym czasie Harry z Meghan i Archiem przebywali w Kanadzie z dala od rodziny królewskiej. Według serwisu express.co.uk Kate ma nadzieję, że w tym roku trójka jej dzieci spędzi więcej czasu z kuzynem, Archiem Harrisonem.

Według informatora "US Weekly" dzieci Kate i Williama: książę George, księżniczka Charlotte i książę Louis, „uwielbiają” swojego najmłodszego kuzyna, a księżna Cambridge ma nadzieję zorganizować więcej zabaw między kuzynami w 2020 roku.

Księżna ma nadzieję, że w nowym roku kuzyni spędzą razem więcej czasu - donosi "US Weekly"

Archie w tym roku skończy rok i stanie się już lepszym towarzyszem zabaw. Zapewne znalazłby wspólne zainteresowania z Loiusem. Tylko czy Meghan na to pozwoli?

Meghan izoluje Harry'ego i Archiego od rodziny królewskiej?

Być może marzenie Kate nie będzie wcale tak łatwe do zrealizowania, bo Meghan może mieć inne plany dla swojego syna. Już wiadomo, że Archie jest bardzo żywiołowym i otwartym dzieckiem i z pewnością chciałby spędzać czas z innymi dziećmi, ale problemem może być konflikt między Meghan i Kate oraz Harrym i Williamem, który sprawi, że dzieci nie będą wychowywać się na wspólnych zabawach.

East News

East News

Meghan zgodzi się aby dzieci Kate bawiły się z jej synkiem?