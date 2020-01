Meghan i Harry rozpieszczają Archiego niesamowitymi prezentami. Zaskakujące, co dostał niespełna roczny chłopiec!

Archie nie miał okazji wziąć udziału w świętach tradycyjnie zorganizowanych przez rodzinę królewską w Sandringham, bo razem z rodzicami wyjechał do Kandy, ale nie oznacza to, że ominęły go świąteczne prezenty. Okazuje się, że Meghan i Harry byli niezwykle hojni dla swojego synka i obdarowali go mnóstwem podarków. Co dostał niespełna roczny Archie? Chyba nie wszystkie prezenty są dostosowane do wieku chłopca!

Jakim dzieckiem jest Archie Harrison?

Okazuje się, że Archie jest bardzo odważnym dzieckiem, które zupełnie nie boi się nowych osób.

Niektóre dzieci boją się lub denerwują w związku z nowymi osobami, ale nie Archie. Pójdzie do każdego bez płaczu, nie wywołując zamieszania! – czytamy w magazynie „Insider”.

Z kolei informator magazynu „US Weekly” pisze wprost, że chłopiec uwielbia rozrywkę i interakcję z ludźmi. To oznacza tylko jedno - ma charakter bardzo podobny do Harry’ego. On też lubi być duszą towarzystwa. A jakie prezenty czekały na malucha pod choinką?

Co Archie Harrison dostał od rodziców na święta?

Informator ujawnił też, co Archie otrzymał na swoje pierwsze święta Bożego Narodzenia, które spędził w Kanadzie z rodzicami i babcią, Dorią Ragland. Okazuje się, że księżna i książę Sussex chcą, aby ich synek miał jak najwięcej rozrywki i zdecydowali się na zakup nie jednego prezentu, ale kilku. Archie otrzymał m.in. książki, klocki, piłeczkę oraz boisko do gry dla niemowląt.

Nie chodzi im o ekstrawaganckie prezenty – dodaje informator US Weekly.

Dla Meghan i Harry’ego ważne jest to, aby podobały się one dziecku i wspierały jego rozwój.

Z okazji świąt para opublikowała na Instagramie film podsumowujący rok 2019, a w pierwszym kadrze widzimy urocze zdjęcie Archiego, trzymanego na rękach przez księcia Sussex. Chłopiec wyrasta na uroczego przystojniaka! Tylko spójrzcie :)

Archie jest oczkiem w głowie rodziców