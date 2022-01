Jason Derulo żałuje występu na Sylwestrze TVP 2021/2022? Zaskakujący krok gwiazdora 

Im bliżej nocy sylwestrowej, tym bardziej dwie stacje, organizujące wielkie koncerty, starają się przyciągnąć widzów przed telewizory, ogłaszając występy światowych gwiazd. Mowa o Polsacie i TVP, które na swoje wydarzenia zaprosiły naprawdę wielkie gwiazdy polskiej i światowej sceny. Poznajcie szczegóły! "Sylwester z Dwójką 2021/2022": Jason Derulo gwiazdą specjalną! „Sylwester Marzeń z Dwójką 2021/2022” już za chwilę! Stacja ogłosiła kolejną zagraniczną gwiazdę tegorocznego koncertu, który odbędzie się w Zakopanem. Do Julio Iglesiasa Juniora dołączy amerykański tancerz, wokalista i producent Jason Derulo! Co na to Polsat? Zobacz także: Sylwester z Polsatem 2021/2022: Doda o występie: "Cały teatr nad tym pracuje" "Sylwester z Dwójką 2021/2022": Kto wystąpi? Poznaliśmy już niemal 30 gwiazd polskiej (m.in. Maryla Rodowicz, Zenon Martyniuk, Roxie Węgiel, Sara James, Maja Hyży, Piotr Kupicha, Sławomir i Kajra oraz Piękni i Młodzi) i zagranicznej (Francesco Monte, Senhit, Arrival From Sweden - The Music of ABBA, Odessa Band, Thomas Anders z zespołu Modern Talking, Francesco Napoli, Helena Vondráčková) sceny muzycznej, które wystąpią na Górnej Równi Krupowej w Zakopanem. Dziś Jacek Kurski ogłosił, że do grona artystów tegorocznego „Sylwestra Marzeń z Dwójką” dołączy właśnie Derulo: - Sylwester Marzeń wraca do Zakopanego. Do plejady gwiazd polskich i europejskich dołącza dziś megagwiazda światowa - amerykański wokalista, kompozytor, producent i tancerz Jason Derulo. Polacy zasługują na najlepszych artystów i Telewizja Polska im to zapewnia. Bądźmy razem. TVP - napisał na swoim Twitterze prezes zarządu Telewizji Polskiej Jacek Kurski. ...