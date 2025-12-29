29 grudnia 2025 roku w Warszawie odbyło się niezwykłe wydarzenie - charytatywne kolędowanie w Palazzo Murano, czyli pałacu księcia Jana Lubomirskiego-Lanckorońskiego na Muranowie. Organizatorem był sam gospodarz wraz z żoną, Heleną Mańkowską. Para od lat angażuje się w działania charytatywne i pielęgnuje rodzinne tradycje, a tym razem zaprosili do wspólnego świętowania arystokratów i przedstawicieli świata show-biznesu.

Kolędowanie z arystokracją i celebrytami w Palazzo Murano

Wnętrza historycznego pałacu wypełniły się dźwiękami kolęd, radosną atmosferą i znamienitymi gośćmi. Wydarzenie przyciągnęło tłumy, a wśród uczestników znaleźli się nie tylko przedstawiciele arystokratycznych rodów Potockich i Zamoyskich, ale również znane osobistości ze świata kultury. Pałac pękał w szwach, a jego komnaty stały się tłem dla wyjątkowego, świątecznego koncertu.

Wśród zaproszonych gości pojawiły się liczne znane postacie. Obecna była Alicja Bachleda-Curuś, Natalia Lesz, Małgorzata Kożuchowska, Tomasz Karolak, Magdalena Ogórek oraz Izabela Skierska. Zdjęcia z wydarzenia szybko obiegły media społecznościowe, wywołując poruszenie i podziw. Wspólne kolędowanie zyskało wymiar nie tylko kulturalny, ale i integracyjny łącząc różne środowiska w duchu świątecznej jedności.

Palazzo Murano odbyło się właśnie coroczne kolędowanie - wyjątkowe spotkanie wpisane w wielowiekową tradycję sięgającą czasów średniowiecznych, pielęgnowaną w rodzinie z niezwykłą dbałością o jej duchowy i wspólnotowy wymiar. - napisał na Instagramie Jan Lubomirski-Lanckoroński.

Charytatywny cel kolędowania z udziałem gwiazd

Celem kolędowania była zbiórka środków na rzecz dwóch warszawskich rodzin zastępczych, a także Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Młodzieży "Odrobina Radości" oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Moje Miejsce" z Białegostoku. Jan Lubomirski-Lanckoroński podkreślił w mediach społecznościowych, że świąteczna radość ma sens tylko wtedy, gdy można się nią dzielić. Podczas wydarzenia nie zabrakło tradycyjnej kolędy rodowej książąt Lubomirskich "Bóg się rodzi", która nadała spotkaniu podniosłego charakteru.

Wśród znakomitych gości wydarzenia znaleźli się przedstawiciele świata kultury, sztuki, polityki, dyplomacji, biznesu oraz arystokracji. Gościliśmy m.in. przedstawicieli rodzin Potockich, Sapiehów i Zamoyskich, ambasadorów wielu państw, w tym Ambasadora Szwajcarii wraz z małżonką. Wieczór uświetnili również wybitni artyści i twórcy: Małgorzata Kożuchowska, Tomasz Karolak, Alicja Bachleda-Curuś, Natalia Lesz, Dyrektor Baletu Opery Narodowej z małżonką, przedstawiciele świata muzyki, Dyrektor Opery Krakowskiej, Dyrektor Filharmonii Zielonogórskiej, a także reprezentanci różnych środowisk i opcji politycznych. - poinformował Jan Lubomirski-Lanckoroński.

Społeczny odbiór i przesłanie świąteczne księcia Jana

Jan Lubomirski-Lanckoroński podkreślił, że kolędowanie w Palazzo Murano to więcej niż tylko muzyczne wydarzenie. To przestrzeń dialogu, otwartości i wspólnoty. Jak sam napisał, obecność ludzi o różnych poglądach, wspólny śpiew i dzielenie się dobrem przypomina, że istotą świąt są jedność, wzajemny szacunek i solidarność. Odbiór społeczny wydarzenia był bardzo pozytywny, a relacje w mediach społecznościowych zostały szeroko komentowane i udostępniane.

Zobacz także: