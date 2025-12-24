Z okazji świąt Bożego Narodzenia Maryla Rodowicz postanowiła zaprosić na wspólne kolędowanie największe polskie gwiazdy muzyki. Do domu legendarnej artystki zawitali Lanberry, Dawid Kwiatkowski oraz Roksana Węgiel. Lista uczestników tego wyjątkowego wydarzenia jest jednak dłuższa. Zobaczcie, kto jeszcze się pojawił.

Kolędowanie u Maryli Rodowicz

Maryla Rodowicz zaprosiła do swojego domu artystów młodszego pokolenia, by wspólnie celebrować świąteczny czas i zaśpiewać tradycyjne polskie kolędy. Spotkanie miało kameralny, domowy charakter, a zdjęcia i nagrania z kolędowania szybko pojawiły się w mediach społecznościowych, wzbudzając duże zainteresowanie fanów.

Wśród gości znaleźli się między innymi Mrozu, Kayah, Patricia Kazadi, Lanberry, Ralph Kaminski, Roksana Węgiel oraz Dawid Kwiatkowski. Na jednym z instagramowych nagrań można usłyszeć ich wspólne wykonanie kolędy „Lulajże Jezuniu”, które stało się jednym z najbardziej komentowanych momentów tego muzycznego spotkania.

Roksana Węgiel w centrum uwagi

Choć na kolędowaniu u Maryli Rodowicz pojawiło się wielu znanych artystów, to właśnie Roksana Węgiel - która zabrała ze sobą męża - najbardziej przyciągnęła uwagę. Młoda wokalistka, wyróżniała się na tle gości nie tylko obecnością, ale także stylizacją, która od razu rzucała się w oczy na opublikowanych w sieci nagraniach i zdjęciach.

Na to wyjątkowe spotkanie Roksana postawiła na krótką, bordową sukienkę, wyraźnie eksponującą dekolt. Jej wybór nie umknął internautom, którzy chętnie komentowali zarówno odważną kreację, jak i samą artystkę.

Roxie cudowna

Co za gwiazdy!

Marzę, by być z Wami pisali fani.

