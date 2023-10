Jan Dąbrowski i Sylwia Przybysz pochwalili się kolejną inwestycją. Okazuje się, że kupują dom, w którym zamieszkają wraz z trzema córkami. Fani jednak doskonale pamiętają, że jeszcze niedawno nie tylko kupili działkę pod budowę ale także nowe mieszkanie, na którego odbiór wciąż czekają. Jan Dąbrowski zabrał głos:

Co stanie się z dużą działką oraz 135 m2 mieszkaniem?

Jan Dąbrowski i Sylwia Przybysz zostali rodzicami po raz trzeci. Pola i Nela Dzień Dziecka świętowały już razem ze swoją młodszą siostrzyczką Jaśminą. Narodziny dziewczynki to nie jedyna dobra wiadomość, jaką podzielili się w ostatnim czasie. Jan Dąbrowski przekazał wieści, że wraz z Sylwią Przybysz decydują się na kupno domu. Fani od razu ruszyli z pytaniami:

W końcu nie tak dawno Jan i Sylwia Dąbrowscy pokazywali nawet plan nowego domu, na którym można było doliczyć się ponad 20 pomieszczeń. Para jednak zrezygnowała z tego pomysłu.

To nie było jedyne pytanie dotyczące budowy nowego domu, z której zdecydowali się zrezygnować. Jan Dąbrowski wyjaśnił:

Trochę to jest skomplikowane u nas jak ogarnięcie kto z kim był w "Moda na sukces". Mieliśmy kilka miesięcy temu kupić dom, ale się okazało, że jest obciążony hipoteką prywatną (nie mylić z hipoteką bankową), no i jeszcze kilka rzeczy wyszło przy sprawdzaniu stanu technicznego. Teraz znaleźliśmy inną nieruchomość i po raporcie technicznym wszystko jest okej. Prawnie też jest spoko. Jak dobrze pójdzie to od września go kupimy, a potem zaczniemy wykańczać.