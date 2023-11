1 z 6

Jan Bednarek - to on zastąpi dziś Kamila Glika podczas meczu Polska-Chile, który o 20.45 rozpocznie się w Poznaniu. Jak ustalił Sport.pl, Jan Bednarek wyjdzie na mecz w podstawowym składzie i zagra obok Michała Pazdana, Łukasza Piszczka i Macieja Rybusa. To dla 22-latka, który wcześniej grał m.in. w Lechu Poznań, idealna okazja do tego, żeby zawalczyć o miejsce w podstawowym składzie na Mundial. Wcześniej mówiło się, że miejsce Glika w obronie zajmie Marcin Kamiński albo Thiago Cionek, ale jednak Adam Nawałka postanowił postawić na młodego obrońcę Southampton. Kim jest Jan Bednarek? Gdzie wcześniej grał? Kim jest jego dziewczyna? Tego dowiecie się z naszej galerii!

Więcej o naszych piłkarzach:

