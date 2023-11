Bartka poznałam przypadkiem. Niespodziewanie dołączyłam na kawę do znajomych, którzy przedstawili mi swojego kolegę, Bartka – akurat był tego dnia z nimi. Podczas spotkania czułam, że ciągle na mnie patrzy, ale ja nie byłam zainteresowana… Przyznam szczerze, że długo żyłam w przekonaniu, że gra w piłkę tylko hobbystycznie. Nie miałam dobrego zdania na temat piłkarzy. Kompletnie nie interesowałam się tematem piłki nożnej. Dopiero po jakimś czasie Bartek odezwał się i tak po prostu, od czasu do czasu, rozmawialiśmy. To on zabiegał o moje względy, bardzo się starał. Był (i nadal jest) miłym, zabawnym, opiekuńczym, rodzinnym facetem, który dba o osoby, na których mu zależy. Tym najbardziej mi zaimponował - powiedziała Maja w rozmowie z "Futbol i szpilki".