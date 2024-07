1 z 5

Jedno z najnowszych zdjęć Jamiego Dornana, czyli bohatera filmów o Christianie Grey'u, rozgrzało wszystkie fanki. Gwiazdor odwiedził niedawno rodzinną Irlandię i zapozował na tle zjawiskowego krajobrazu z wybrzeżem w roli głównej. Jednak nie widom skupił uwagę wszystkich, a jego... obcisłe spodnie.

Zobacz: Dornan o scenach seksu z Johnson w "Greyu" . Nie uwierzycie, co jej mówił, żeby się rozluźniła!

A dokładnie - spore wypuklenie w okolicach kieszeni. To najprawdopodobniej... piłeczka do gry w golfa! Znany aktor jest wielkim fanem tego sportu, a tuż po wykonaniu tej fotki udał się na mecz. Wyobraźnia jego fanów została jednak pobudzona. A może o to chodziło? Zobaczcie zabawne zdjęcie na kolejnej stronie naszej galerii. Wpadka? Nie jesteśmy przekonani ;)

Zobacz także: Już jest! Kolejny zwiastun "Nowe oblicze Greya"! Nie brakuje gorących scen!