Kiedy okazało się, że są parą, nikt nie dawał im szans na długi związek. Monika Zamachowska i Zbigniew Zamachowski, mimo medialnej burzy przetrwali. Co więcej, dwa lata temu wzięli ślub!

W 2013 roku, w jednym z wywiadów dla tygodnika Wprost, Zbigniew Zamachowski oświadczył, czy co czuje do Moniki. Tak, tak, na łamach tygodnika. I zrobił to w naprawdę niekonwencjonalny sposób.

Jeszcze raz mówię, że mnie nie bardzo obchodzi, co o mnie piszą i mówią. Mogę dosadniej powiedzieć: mam to w dupie, głęboko w dupie. Zakochałem się, dokonałem takich wyborów i nikomu nic do tego - powiedział aktor.

I widać, że miłość między Moniką i Zbigniewem nadal kwitnie.