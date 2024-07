„Nie robisz tego w realu? Nie rób tego w sieci!” to hasło kampanii społecznej mBanku poświęconej bezpieczeństwu w internecie.

Coraz więcej urządzeń – już nie tylko komputerów, ale także smartfonów i tabletów – jest non stop podłączonych do sieci. Ale czy wiemy, jak dbać o swoje bezpieczeństwo w internecie? Często bagatelizujemy zagrożenie, choć jest ono tak samo realne jak to, że kieszonkowiec ukradnie nam portfel w tramwaju!

Chroń swoje dane

Wyobraź sobie, że w sklepie ekspedientka prosi Cię o podanie PESEL-u czy numeru dowodu osobistego albo PIN-u do karty bankowej. Nie robisz tego, ponieważ wiesz, że to wrażliwe dane i nie powinieneś ujawniać ich przypadkowo spotkanym osobom. Niestety w internecie bywa inaczej, jesteśmy bardziej otwarci. Chętnie korzystamy z serwisów społecznościowych i forów, na których dobrowolnie publikujemy dane, które nie zawsze powinny znaleźć się w sieci i być ogólnodostępne. Często mamy złudzenie anonimowości, więc łatwiej jest podawać swoje prywatne informacje – mimo że w świecie realnym nie zrobilibyśmy tego.

Chroń urządzenia

Żyjemy w świecie, w którym komputery, tablety, smartfony i smartwatche – wciąż podłączone do internetu – stają się naszym oknem na świat. Niestety, podobnie jak zwykłe okna w domu, mogą one stać się furtką, przez którą do naszego świata wejdzie cyberprzestępca. Dlatego warto dbać o zabezpieczenie w postaci programów antywirusowych czy firewall, a także pamiętać o regularnym aktualizowaniu wszystkich systemów i programów.

Uważni w sieci

W pierwszej społecznej kampanii mBank zwraca uwagę na zdarzające się ryzykowne zachowania w internecie i pokazuje ich konsekwencje. Na specjalnej stronie www.mBank.pl/uwazniwsieci bank wyjaśnia co może być dla nas groźne i jak uniknąć niebezpieczeństwa. Pokazuje też, co zdarza nam się robić w internecie, a czego nie zrobilibyśmy normalnie i tłumaczy, że jeśli coś wzbudza nasz niepokój w realnym świecie, to nie ma powodu, aby inaczej traktować podobne sytuacje on-line.

Jak dbać o swoje bezpieczeństwo w internecie?

Przede wszystkim pamiętaj, że zabezpieczenia są skuteczne tak długo, jak ty sam dbasz o podstawowe zasady bezpieczeństwa:

Uważnie czytaj komunikaty i powiadomienia pojawiające się w trakcie logowania do banku i wykonywania transakcji. Przestępcy potrafią podrabiać strony w internecie, w tym strony banków!

pojawiające się w trakcie logowania do banku i wykonywania transakcji. Przestępcy potrafią podrabiać strony w internecie, w tym strony banków! Uważnie czytaj komunikaty SMS od banku, w tym potwierdzenia transakcji , sprawdzając kwotę, nr rachunku i rodzaj zleconej operacji.

, sprawdzając kwotę, nr rachunku i rodzaj zleconej operacji. Jeśli jakikolwiek komunikat albo element serwisu transakcyjnego lub mobilnego wzbudzi wątpliwości – przerwij czynność i natychmiast skontaktuj się ze swoim bankiem.

i natychmiast skontaktuj się ze swoim bankiem. Nie otwieraj podejrzanych maili i załączników . Uważaj na umieszczone w wiadomościach linki - mogą one zainfekować komputer wirusem!

. Uważaj na umieszczone w wiadomościach linki - mogą one zainfekować komputer wirusem! Nie otwieraj strony banku poprzez link z e-maila lub wyszukiwarki internetowej . Przestępcy mogą podrabiać adresy. Zawsze sprawdzaj, czy połączenie jest szyfrowane (czy pojawiła się kłódka przed adresem).

. Przestępcy mogą podrabiać adresy. Zawsze sprawdzaj, czy połączenie jest (czy pojawiła się kłódka przed adresem). Nie instaluj na żądanie (np. banku) dodatkowego oprogramowania na komputer, tablet lub telefon – pamiętaj, że bank nigdy o to nie prosi, a program lub aplikacja mogą być furtką do przejęcia kontroli nad urządzeniem przez przestępców.

(np. banku) na komputer, tablet lub telefon – pamiętaj, że bank nigdy o to nie prosi, a program lub aplikacja mogą być furtką do przejęcia kontroli nad urządzeniem przez przestępców. Z banku korzystaj tylko na sprawdzonych urządzeniach . Unikaj logowania z cudzych komputerów , tabletów i telefonów (także tych w kafejkach internetowych).

. Unikaj , tabletów i telefonów (także tych w kafejkach internetowych). Aplikacje na urządzenia mobilne pobieraj wyłącznie z oficjalnych sklepów : AppStore, Google Play, Windows Phone Store lub Windows Store.

: AppStore, Google Play, Windows Phone Store lub Windows Store. Na urządzeniu zawsze miej zainstalowane aktualne i legalne oprogramowanie: system operacyjny, program antywirusowy oraz przeglądarkę. Przestępcy wykorzystują luki w oprogramowaniu! Aktualizacje legalnego oprogramowania często niwelują takie „dziury”, utrudniając działanie oszustom.

Więcej informacji o akcji mBanku Uważni w sieci znajdziesz na stronie: www.mBank.pl/uwazniwsieci oraz na Facebooku: www.facebook.com/mBank Polska