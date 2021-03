Oto rodzeństwo gwiazd! Brat Małgorzaty Rozenek wygląda jak Brad Pitt, z kolei Julii Kamińskiej ma urodę modela!

Rodzeństwo gwiazd ma różne podejście co do tego czy pokazywać się publicznie u boku sławnej siostry, czy brata. Niektórzy znacznie unikają blasku fleszy, a inni... pozują z bliskimi na ściankach. Czasem ich podobieństwo jest uderzające! Joanna Opozda może pochwalić się naprawdę piękną siostrą, z kolei Małgorzata Rozenek ma brata przypominającego młodego Brada Pitta!

Jak wygląda rodzeństwo gwiazd?

Bliscy gwiazd łatwo nie mają. Z marszu są porównywani np. do popularnej siostry czy brata. Niektórzy nawet na tym korzystają, szczególnie jeśli rodzeństwo wspólnie robi karierę w show-biznesie. Przykładem jest Michał Szpak i jego siostra Marlena, czy Basia Kurdej-Szatan i Katarzyna Kurdej-Mania. My przybliżymy jednak rodzeństwo gwiazd, o których wcale w mediach głośno nie jest.

Zobacz także: Jak wyglądają dziś dzieci z "Rodzinki.pl", "Niani", "M jak miłość" czy "Rodziny zastępczej"? Część z nich jest już dorosła!

Julia Kamińska i jej brat Christian James. Chris jest młodszy od Julii o 7 lat, a polscy widzowie mogli go oglądać w kilku polskich produkcjach: "Skrzydlate świnie", "Baby Bump" czy "Pełną parą". Christian konsekwentnie unika mediów społecznościowych i rozgłosu, a sama Julia bardzo rzadko publikuje jego zdjęcia. Przyznacie jednak, że są do siebie bardzo podobni?

Instagram

Małgorzata Rozenek zachwyciła internautów, gdy pojawiła się na ściance u boku swojego przystojnego brata. "Połączenie Toma Cruise'a z młodym Melem Gibsonem, niektórzy doszukują się też podobieństwa do Brada Pitta.

Dla mnie to po prostu Misha mój brat. Oczy mamy te same - pisała na Instagramie perfekcyjna pani domu.

Misha a właściwie Michał Kostrzewski jest słynnym choreografem tańca klasycznego i bardzo uzdolnionym tancerzem.

Przez 10 lat był solistą w operze w Monte Carlo, teraz jest solistą w operze w Lyonie, zajmuje się choreografią - tłumaczyła Gosia.

East News

Misha ma pseudonim po Mishy Baryshnikovie, słynnym rosyjskim tancerzu i choreografie. Gosia zasmuciła swoje fanki informacją, że brat ma żonę i trójkę dzieci.

East News

Piękna Joanna Opozda nie raz na ściankach chwaliła się śliczną siostrą Aleksandrą. Dziewczyny są niemal identyczne, różni je tylko kolor włosów.

East News

Aleksandra chwali się w swoich mediach społecznościowych piękną figurą.

Piękna siostra Joanny Krupy tak samo jak siostra występowała w programach rozrywkowych. Joanna i Marta Krupa mają za sobą udział w "The Real Housewives of Miami". Marta wystąpiła w 13. edycji polskiej wersji "Tańca z gwiazdami", była także gościem Kuby Wojewódzkiego. Później długo już nie widzieliśmy Marty w show-biznes owej rzeczywistości.

East News

"To jest jej życie, to jest jej przyszłość. Poznała swojego męża, on za bardzo nie chciał, żeby ona w tej branży była i tak sobie żyją, są szczęśliwi i tyle. W ogóle nie tęskni za tą branżą, nie tęskni za show-biznesem. Ją to nie kręci" - mówiła Joanna Krupa dla Jastrząb Post w 2020 roku.

Kolejne rodzeństwo, podobne do siebie jak dwie krople wody, to Marcelina i Natalia Siwiec. Marcelina zajmuje się stylizacją rzęs, brwi i makijażu. Patrząc na jej zdjęcia, trudno nie zauważyć podobieństwa do starszej siostry.

Instagram

Malwina z wykształcenia jest kosmetologiem.