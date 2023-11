Ale to był piękny występ! W czwartek Michał Szpak wystąpił ze swoją starszą siostrą Marleną podczas gali finałowej konkursu Lodołamacze. Widzowie nie mogli oderwać wzroku od rodzeństwa. Michał i Marlena nie tylko pięknie zaśpiewali, ale i świetnie wyglądali! Czy jurorowi "The Voice of Poland" rośnie konkurencja na rynku muzycznym? Tylko zobaczcie, jak brat z siostrą prezentowali się na scenie!

