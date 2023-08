"Ranczo" to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych polskich seriali, co bardzo zaskoczyło jego twórców. Choć spodziewano się, że produkcja wywoła sporo emocji, nie oczekiwano, że stanie się aż takim hitem. W ciągu wielu lat realizacji, serial wypromował masę aktorów, a jedną z postaci, które przykuwały uwagę była Klaudia Kozioł, czyli Marta Chodorowska. Serialowa córka wójta jest aktywna w mediach społecznościowych i to właśnie tam zaskoczyła... nagimi zdjęciami!

Tak wygląda dziś serialowa Klaudia z "Rancza"

Marta Chodorowska od dziecka marzyła o tym, żeby zostać aktorką i nie brała pod uwagę dla siebie innej przyszłości. Do szkoły teatralnej dostała się za drugim razem, a już na pierwszym roku dostała główną rolę w filmie "Powiedz to, Gabi". Kończąc studia z kolei od reżysera Wojciecha Adamczyka dostała zaproszenie na casting do serialu "Ranczo". Osobiście nie była za bardzo zainteresowana rolą w tej produkcji, ale wzięła udział w castingu właśnie ze względu na zaproszenie profesora Akademii Teatralnej w Warszawie. Wspominała, że "nie wypadało odmówić". Gdy finalnie otrzymała rolę Klaudii Kozioł, nie skakała z radości, jednak kiedy przeczytała scenariusz, bardzo jej się spodobał. Przez kolejne lata wcielała się w córkę wójta (w tej roli Cezary Żak) i była wdzięczna, że może się uczyć zawodu od tak zdolnych aktorów, jak on.

- Klaudia Kozioł i ja prywatnie nie jesteśmy do siebie podobne. (...) Ale grało mi się ją łatwo, bo jest to też lekki repertuar. Nie ponosiłam żadnych kosztów psychicznych. (...) Scenariusz "Rancza" był bardzo dobrze napisany, teksty świetnie "leżały w ustach". (...) Cezary Żak był takim kontynuatorem mojej edukacji aktorskiej, wiele się nauczyłam u jego boku. (...) Dużo mi podpowiadał, zwłaszcza technicznych rzeczy, w taki przyjacielski sposób. Wspaniale się gra z takim aktorem. Jeśli mamy świetnego partnera to i nasze granie staje się lepsze - mówiła Marta Chodorowska w wywiadzie dla "Plejady".

Podlewski/AKPA

Zobacz także: Cezary Żak schudł 30 kilogramów. Zdradził, jak utrzymuje wagę: "Otyłość to choroba"

Dziś Marta Chodorowska ma 41 lat i wychowuje 9-letniego syna Włodzimierza ze związku z właścicielem dużej agencji reklamowej. Wiadomo, że nadal zajmuje się aktorstwem. Dalej współpracuje również z Cezarym Żakiem, gdyż aktor zaprosił ją do wyreżyserowanej przez siebie komedii "Kolacja dla głupca", z którą jeżdżą po Polsce - tym razem jednak wciela się nie w jego córkę, a kochankę. Serialowa Klaudia jest także aktywna w mediach społecznościowych, gdzie pokazuje kadry ze swojego codziennego życia i opowiada o kulisach podróżowania camperem. Wiadomo, że aktualnie przebywa w podróży po Łotwie i właśnie zdjęcia z tego wyjazdu wywołały w sieci sporo emocji. Aktorka w niedzielę 30 lipca opublikowała bowiem fotografie, na których zupełnie naga spędza czas na plaży na Przylądku Kolka.

- Tę radość zatrzymam na zawsze. Taki Bałtyk kocham. Kompletnie pusty a "w sezonie". Wiatr, woda, słońce, przyroda. Nic więcej nie potrzeba - napisała na Instagramie.

Zobacz także: Artur Barciś w dramatycznym wyznaniu: "Uświadomiłem sobie, że mogę umrzeć. Tak szybko"

Artystka zablokowała możliwość komentowania, więc nie wiadomo, co internauci myślą na temat jej odważnych kadrów. Patrząc jednak na ilość polubień można stwierdzić, że przypadły one jej obserwatorom do gustu. A czy to możliwe, żebyśmy jeszcze ujrzeli serialową Klaudię Kozioł na ekranie?

- Wiem, że są szkice, jest scenariusz filmu fabularnego, ale kiedy te scenariusze pisał Andrzej Grembowicz to Polska była inna. My jesteśmy dziś w zupełnie innym miejscu niż wtedy. Jeszcze kilka lat temu mogliśmy się śmiać z księdza, czy z tych konfliktów, a teraz już przestało być śmiesznie i trudno się już z pewnych rzeczy śmiać w naszym kraju. Pewne sprawy poszły już za daleko byśmy mogli wrócić do tamtego sielankowego "Rancza" - mówiła Marta Chodorowska.

A Wy tęsknicie za serialem "Ranczo"?

Mikulski/AKPA