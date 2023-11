1 z 5

Michał Wiśniewski na swoim Instagramie pokazał zdjęcie swojej córki, Fabienne Marty! Niedługo dziewczynka kończy 14 lat i właśnie z tej okazji postanowiła się... przefarbować. W tym celu wybrała się do znanego fryzjera. Jej metamorfoza robi wrażenie!

Michał Wiśniewski pokazał córkę!

Fabienne Marta to pierwsza córka Michała Wiśniewskiego i Marty Mandaryny Wiśniewskiej. Dziewczynka od małego ma więc styczność ze światem show-biznesu, bowiem rodzice często zabierali ją na oficjalne imprezy, brali udział w sesjach zdjęciowych. Dziś Fabienne to 14-letnia nastolatka, która ma zadatki na... gwiazdę! :) Zwłaszcza, że już teraz poddaje się niebywałym metamorfozom. Często wzbudzają jednak one kontrowersje.

Na kolejnych stronach galerii zobaczycie, dlaczego!

