Michał Wiśniewski pokazał swoją córkę, Etiennette! Gwiazdor wraz z 11-letnią dziewczynką poleciał do USA. Na swoim Instagramie relacjonuje swoją podróż, a przy okazji chwali się córką ;) Fani zastanawiają się, czy jest bardziej podobna do słynnego taty (większość jest za tą opcją), czy do mamy - czyli wokalistki, Ani Świątczak. Zobaczcie w naszej galerii, jak wyrosła Etiennette Wiśniewska!

