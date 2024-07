Tomasz Niecik i Michał Wiśniewski spotkają się w sądzie? Wszystko wskazuje na to, że uczestnik drugiej edycji programu "Agent - Gwiazdy" może mieć kłopoty po tym, co powiedział o liderze grupy "Ich Troje" w jednym z wywiadów. Okazuje się bowiem, że Tomasz Niecik w rozmowie z agencją x-news stwierdził, że Michał Wiśniewski jest kłamcą.

Jestem normalną osobą, ludzie zawsze będą mnie szanować. Nikogo nie udaję, to mi dało to, że przetrwałem te osiem lat. Jedni jarają, ćpają, rozchodzą się, przypały przy wszystkich. Ludzie zauważyli, że ci celebryci albo są kłamcami, albo świrują, dużo popłynęło ludzi, taki Wiśniewski popłynął jak nic. Te rozstania, konflikty, jest kłamcą, jaka miłość, skoro zaraz się rozstał i zdradził. Jaka to jest miłość? Jak mówię, że kogoś kocham, to kocham- stwierdził Tomasz Niecik.

Jak na ostre słowa Tomasza Niecika zareagował Michał Wiśniewski? Muzyk w rozmowie z Super Expressem zapewnił, że nie wie kim jest Tomasz Niecik, ale nie zamierza mu odpuszczać. Lider "Ich Troje" zapowiedział, że muzyk disco-polo już wkrótce dostanie pismo od jego prawnika!

To dotarło do mnie przez monitoring prasy. Ja nie wiem, kim jest pan Niecik w ogóle. Nie wiem, kto to jest. Standardowo takie rzeczy kierujemy do prawnika. Cały monitoring prasy idzie do mojego prawnika, więc pewnie pan Niecik będzie wkrótce od niego dostawał korespondencję - powiedział w SE Wiśniewski.