Siostry Radwańskie mają właśnie wakacje! Ula i Agnieszka odpoczywają po sezonie, który dla jednej z nich był szczególnie łaskawy. Agnieszka Radwańska niedawno wygrała prestiżowy turniej Masters w Singapurze. Jej siostra Ula nie ma na swoim koncie aż takich sukcesów. W rankingu WTA tenisitka zajmuje obecnie 95. miejsce.

Obie siostry zasłużyły jednak na wypoczynek. Ula już od jakiegoś czasu chwali się swoim profilu na Facebooku fotkami z wyjazdu do egzotycznej i gorącej Kenii. Tenisistka zamieszcza w Internecie swoje zdjęcia na plaży i na safari. Pogoda dopisuje, a Ula wyraźnie cieszy się afrykańskim słońcem.

Okazuje się jednak, że jej siostra Agnieszka wybrała skrajnie różny sposób na odpoczynek po sezonie... Aga na swoim facebookowym profilu zamieściła fotkę, na której widzimy ją wchodzącą do kriokomory, gdzie panuje temperatura -123 stopnie Celsjusza!!! Jak widać każda z sióstr ma swój sposób na regenerację po sezonie.

leżing,smażing, plażing&safaring:)lying on the beach, sunbathe&safari:)

Posted by Urszula Radwanska on 10 listopada 2015