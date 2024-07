Anna Gzyra kojarzona jest przede wszystkim z serialu "M jak miłość" w którym grała przez dłuższy okres czasu. Aktorka rzadko opowiada o swoim życiu prywatnym, a jeśli już to robi to tylko podczas wyjątkowych okazji. Wiadomo, że wychowuje z nowym partnerem dziecko z poprzedniego związku oraz przygotowuje się do ślubu, który odbędzie się już w tym roku. Przypomnijmy: Gwiazda "M jak miłość" wychodzi za mąż. Pochwaliła się suknią

Przed tym wielkim dniem, Anna zdecydowała się zadbać o swoją sylwetkę. W tym celu zatrudniła prywatnego instruktora, który czuwa nad jej treningami. Mowa o Nicolasie Prusinskim, jednym z niewielu jawnych transseksualistów w polskim show-biznesie, uczestniku VI edycji polskiego "Big Brothera".

Chociaż Anna zdradza w rozmowie z Newseria Lifestyle, że bardzo się stresuje dniem ślubu, to jednak nie chce zdradzić dokładnej daty ceremonii.



Trochę biegamy, robimy brzuszki, mamy trochę ćwiczeń ogólnorozwojowych. Nicolas ma pieczę nad wszystkim i widzi gdzie popełniam błędy, bo żeby ćwiczenie przyniosło efekt, trzeba je dobrze wykonać. Jak zrobimy tysiąc brzuszków źle, to tak jakbyśmy nie zrobili w ogóle, tylko kręgosłup można sobie uszkodzić. Jak biegam z nim, to on powie: tutaj przyspiesz. Zmobilizuje mnie, bo ja nie cierpię interwałów, bo strasznie są męczące, i już wolę jednym, swoim tempem biec - zdradziła.



Gzyra nie chciała powiedzieć, ile kilogramów udało jej się schudnąć, ale przyznała, że suknię ślubną musiała już zwęzić. Ze swoim przyszłym mężem, aktorka spotyka się od półtora roku. Jakub Augustynowicz jest z zawodu bankierem i pomaga jej w wychowaniu córki. Nieoficjalnie mówi się, że sakramentalne "tak" zakochani powiedzą sobie w sierpniu, ale stres udziela im się już teraz.



To jest niesamowite wydarzenie, to jest ogromna impreza, którą trzeba fajnie zorganizować. Już sobie wyobrażam: Boże, to już coraz bliżej, jak to szybko leci. W tym roku też mam trzydziestkę, więc będę też organizowała swoje urodziny, choć już pewnie trochę inaczej. - dodała.



Jeśli wierzyć zapewnieniom panny młodej, ceremonia będzie bardzo skromna i pojawią się na niej wyłącznie najbliżsi zakochanych.

