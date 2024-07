Anna Gzyra nie należy do grona gwiazd, które publicznie opowiadają o swoim życiu przy każdej możliwej okazji. Z informacji, które pojawiają się w mediach wiadomo między innymi, że wspólnie z nowym partnerem wychowuje swoje dziecko z poprzedniego związku. Teraz w życiu gwiazdy "M jak miłość" szykuje się kolejna rewolucja. Przypominamy: Gwiazda "M jak miłość" pokazała narzeczonego bankowca. Przystojny?

W tym roku Anna Gzyra powie sakramentalne "tak". W rozmowie z Newseria Lifestyle aktorka pochwaliła się, że szczegóły ceremonii są już dopinane na ostatni guzik. Zdradziła też kto pojawi się na weselu. Para postawiła na skromną uroczystość w gronie najbliższych.

Jesteśmy w trakcie przygotowań do wesela i czuję w związku z tym duże napięcie. Ślub mnie nie stresuje, ale jeśli chodzi o wesele, to oczywiście chciałabym, żeby wszystko było dopięte na ostatni guzik. Wyszliśmy z założenia, że zapraszamy tylko osoby, z którymi mamy rzeczywisty kontakt. To bardzo trudna decyzja, ale wspólnie postanowiliśmy, że nie chcemy organizować wesela na 300 osób. To nie wynika ze złej woli albo braku sympatii, tylko postanowiliśmy, że tego dnia chcemy być z ludźmi, z którymi czujemy się związani.