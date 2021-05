Jak mieszkają Sara Boruc-Mannei i Artur Boruc? Te luksusy przyprawiają o zawrót głowy

Wydawało się, że rodzina Boruców nie wróci mieszkać do Warszawy. Przez okres grania Artura Boruca w różnych klubach on i jego rodzina mieszkali w różnych krajach, zaś ich największym marzeniem był dom w USA. Plany jednak się zmieniły i niedawno polski piłkarz wraz z żoną i dziećmi przeprowadził się do Warszawy. Mieszkanie, w jakim mieszka rodzina to najwyższy standard w luksusowym wydaniu. W mediach społecznościowych znalazło się zdjęcie z salonu z widokiem na Pałac Kultury, co wzbudziło ogromne zainteresowanie fanów. Ale to jeszcze nic, wnętrza mieszkania Boruców zaskakują i zachwycają stylistyką!

Mieszkanie Sary Boruc-Mannei i Artura Boruca

Artur Boruc w tamtym roku zakończył współpracę z klubem Bournemouth. Piłkarz zdecydował się więc na powrót do kraju i swojego rodzimego klubu Legii Warszawa. Jego żona Sara Borus-Mannei za to wspaniale radzi sobie jako projektantka. Zaczynała od sklepu z biżuterią, teraz projektuje ubrania, które wspaniale się sprzedają i noszą je gwiazdy Hollywood takie jak Hailey Bieber, Megan Fox czy Kendall Jenner. Nic więc dziwnego, że w domu projektantki mody i rozchwytywanego piłkarza musi być stylowo i bardzo luksusowo. Niektóre dodatki są warte kilka tysięcy złotych!

Sara uwielbia robić sobie selfie w luksusowym otoczeniu. Para zdecydowała się zamieszkać w nowoczesnym drapaczu chmur, w którym wielkość okien zapiera dech w piersiach.

Mieszkanie jest jasne i przestronne. Królują w nim rośliny i dizajnerskie dodatki. Sara uwielbia chwalić się takimi detalami. Widok za oknem zachwyca!

Skórzana leżanka zachwyca tak samo jak piękny, dębowy stół.

Para postawiła na bardzo dużo drewna. Drewniane są drzwi do szaf, podłoga, elementy w meblach, a także rama okien.

Mieszkanie jest przytulne i bardzo neutralne kolorystycznie.

Para w łazience postawiła na stylowy marmur.

Jak Wam się podoba mieszkanie Boruców?