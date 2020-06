Sara Boruc w sandałach za 4,5 tysiąca złotych! Na ten model zdecydują się tylko odważne kobiety

Sara Boruc to prawdziwa ikona stylu i klasy. Żona polskiego bramkarza doskonale zna się na modzie i wie co aktualnie jest w trendach. Nic więc dziwnego, że zdecydowała się postawić na właśnie te kultowe sandały za - bagatela - 4,5 tysiąca złotych! Jednak niektórym internautkom ten model zdecydowanie nie przypadł do gustu. Dlaczego? Sprawdźcie!

Zobacz także: Lewandowska, Sienkiewicz, Boruc... Te gwiazdy pokazały swoje brzuchy szybko po porodzie!

ZOBACZ WIDEO Sara Boruc chce stworzyć własną markę odzieżową! Piękna WAG zdradziła swoje plany 00:53

Sara Boruc w kultowych sandałach za 4,5 tysiąca złotych!

Sara Boruc nie przestaje zachwycać swoimi stylizacjami. Gwiazda doskonale wie, co powinno się nosić, a fanki często inspirują się jej pomysłami. Widać, że Sara Boruc kocha modę, a przede wszystkim wie, jak wszystko ze sobą łączyć, aby wyglądać perfekcyjnie.

Nic więc dziwnego, że najnowsze fotografie opublikowane przez Sarę Boruc na Instagramie, znów wzbudziły ogromne zainteresowanie fanów. Gwiazda zaprezentowała na nich swoją stylizację, w skład której wchodzą długa letnia sukienka, duża czarna torba oraz sandały. Całość wygląda naprawdę wspaniale, jednak w sprawie butów zdania internautek są podzielone. I nie chodzi tylko o ich cenę, która wynosi 4,5 tysiąca złotych.

Niektóre obserwatorki gwiazdy twierdzą, że buty, które zaprezentowała Sara Boruc są mało kobiece, zbyt masywne i ich zdaniem niezbyt ładne.

- Takie sandały noszą siostry zakonne..nie muszą być ładne tylko spełniać swoją funkcję...nie wierzę, że sobie to robisz🤪🙄 - Kobitka super, stylóweczka prawie idealna...ale te buciska 😳 ale to prawda, każdy ma swój styl.....i tak z taka niesamowita uroda jest kosmos, udanego dnia ! - Zazdroszczę, że w tak brzydkich sandałach można tak pięknie wyglądać - Na pieszą pielgrzymkę do Częstochowy jak znalazł 😉 - Sandały pielgrzyma albo Janusza - piszą fani.

Jednak pozostała część fanów zdecydowanie doceniła stylizację Sary Boruc!

- Twój STYL jest ZAWSZE kilka sezonów do przodu👏🏻💃🏼💥🤩😍 - Dla mnie sandały cudo 😊😊😊 - Te buty są genialne!! Super look 🖤🖤 - piszą pozostali fani.

Buty, które zaprezentowała Sara Boruc dostaniecie w sklepie therow.com za 980 euro, czyli około 4,5 tysiąca złotych. Gwiazda doskonale wie, co będzie modne w nadchodzących miesiącach i z pewnością podobne modele już niedługo zobaczymy na nogach wielu kobiet.

Mat. prasowe

A Wam jak się podobają? Skusiłybyście się na takie buty? Zobaczcie jak rewelacyjnie wygląda w nich Sara Boruc!