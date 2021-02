Jak wygląda pierwsza żona Radka Majdana? Dziś Sylwia Majdan nie przypomina dawnej siebie! 

Radosław Majdan jest dziś szczęśliwym małżonkiem Małgosia Rozenek. Piłkarz nie ma potrzeby wspominać już swoich poprzednich związków. Majdan był w przeszłości dwukrotnie żonaty, drugą żoną Radka była Doda, a pierwszą projektantka Sylwia Majdan. Sprawdzamy, co słychać u pierwszej małżonki piłkarza. Sylwia Majdan nadal realizuje się w modzie, ale bardzo się zmieniła. Nie wygląda już tak jak kiedyś!

Jak dziś wygląda Sylwia Majdan, pierwsza żona Radka Majdana?

Sylwia Majdan i Radosław Majdan wzięli ślub w szczecińskiej katedrze im. Św. Jakuba w 1998 roku. Mimo że mieli ogromne chęci, nie udało się im uratować tego związku. Sylwia Koperkiewicz, bo takie było jej panieńskie nazwisko projektantki, rozstała się z Radosławem w zgodzie. Jeszcze w czasie ich małżeństwa zaczęła pracować jako projektantka mody, założyła swoją markę, sygnowaną nazwiskiem Majdan. Właśnie dlatego nigdy nie zdecydowała się na zmianę nazwiska. Zrealizowała zbyt wiele projektów już pod nazwiskiem pierwszego męża, by decydować się na powrót do panieńskiego:

Zostawiłam je, bo wszystkie studia, które zrobiłam, zrobiłam na to nazwisko. Nie czuję potrzeby, żeby je zmieniać. Poza tym bardzo lubię Radosława - tłumaczyła w wywiadzie z Newserią

Sylwia pozostaje więc w bardzo dobrych relacjach z byłym mężem, o których nieraz mówiła w mediach. Na początku związku Radka i Rozenek projektantka życzyła im wszystkiego, co najlepsze. Takim podejściem nie szczyciła się jednak Doda, która lubiła kąśliwie skomentować aktualny związek byłego męża.

Sylwia Majdan ma swoją markę i sprzedaje ubrania własnego projektu. Sylwia Majdan przyznaje, że modą interesuje się od zawsze i robi w życiu to, co tak naprawdę lubi. Z uwagi na swój zawód Majdan nigdy nie obawiała się eksperymentowania z wizerunkiem. Sylwia wielokrotnie zmieniała fryzury czy style ubierania. Aktualnie pierwsza żona Radka Majdana jest ciemną brunetką, a nawet postawiła na długą, prostą grzywkę. Trzeba przyznać, że nowe uczesanie Sylwii dodaje jej dużo temperamentu i bardzo przypadło do gustu jej fanom. Na Instagramie projektantka zbiera same pochwały.

A jak Wam się podoba pierwsza żona Radka Majdana w nowym wydaniu?

Zobacz także: Małgorzata Rozenek żartuje z tatuażu Radosława Majdana, który kiedyś był podobizną Dody! "Nie pozostało mi nic innego, jak zostać starą Indianką". Pokazała dystans?

Sylwia Majdan znów zmieniła fryzurę. Mieliśmy już okazję widzieć projektantkę w różnych odcieniach, tym razem postawiła na piękny brąz i ciężką grzywkę.

Brązowe włosy dodały Sylwii temperamentu.

Sylwia jest mamą Vincenta.

Sylwia Majdan jest po czterdziestce, a nadal może pochwalić się piękną figurą.

Sylwia i Radek Majdan pobrali się w 1998 roku. Do dziś żyją jednak w zgodzie.