Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan z rodziną wybrali się na wakacje do Meksyku. Para w sieci umieszcza obszerną relację z podróży, a teraz prowadząca "Projekt Lady" pochwaliła się zaskakującym zdjęciem w... indiańskim pióropuszu! Okazuje się, że w ten sposób nawiązała do tatuażu Radosława Majdana przedstawiającego starego Indianina, który wcześniej był... Dodą! Faktycznie w ten sposób pokazała dystans?

Małgorzata Rozenek żartuje z tatuażu Radosława Majdana, który kiedyś był podobizną Dody!

Jak wiadomo Radosław Majdan uwielbia tatuaże i ma ich całkiem sporo, ale jeden z nich kilka lat temu zdecydował się zakryć innym wzorem! Chodzi oczywiście o wytatuowaną na ramieniu byłego piłkarza podobiznę Dody, a obecnie tatuaż przedstawia Indianina. Co prawda Radosław Majdan jest już mężem Małgorzaty Rozenek i nikt nie wspominał o jego dawnym tatuażu do czasu aż zrobiła to sama gwiazda TVN!

Małgorzata Rozenek opublikowała swoje zdjęcie w pióropuszu i nawiązując do tatuażu swojego męża napisała, że nie pozostaje jej nic innego jak zostać "stara Indianką":

Mój mąż ma tatuaż starego Indianina ( uwielbia ich kulturę i inne względy praktyczne też miały znaczenie😂) więc nie pozostało mi nic innego jak zostać starą Indianką 😂 #howgh ✌️ napisałabym pozdrawiam Was blade twarze, ale jedyne blade twarze to my 🙄 nie mamy szczęścia do pogody 🤪 - napisała Małgorzata Rozenek na Instagramie.

Fani Małgorzaty Rozenek zrozumieli jej żart dotyczący tatuażu Radosława Majdana i chwalą gwiazdę za dystans:

wyglądał ciut inaczej. Indiadin był kobietą i zmienił płeć To się nazywa dystans❤️😊 Tekst o tatuażu jest mistrzowski i z dystansem Szacun za te inne względy praktyczne. Brawo za dystans.

Sami spójrzcie na Małgorzatę Rozenek w roli Indianki?

Faktycznie gwiazda TVN wykazała się tak dużym dystansem?

Małgorzata Rozenek z całą rodziną wyjechała do Meksyku. To pierwsza podróż Henia.