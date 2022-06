Jacek Rozenek o udarze: "Poinformowano moją rodzinę, żeby przyjechała się ze mną pożegnać"

Adrianna Biedrzyńska opublikowała w sieci nowe zdjęcia Jacka Rozenka! Jak się czuje aktor "Barw szczęścia"? Kilka tygodni temu magazyn "Flesz" jako pierwszy poinformował, że aktor ma poważne problemy ze zdrowiem. Okazało się wówczas, że były mąż Małgorzaty Rozenek w ciężkim stanie trafił do szpitala. "Fakt" ustalił, że Jacek Rozenek przeszedł udar, a w mediach pojawiły się jego niepokojące na wózku inwalidzkim. Na szczęście sam Jacek Rozenek szybko uspokoił wszystkich fanów i w specjalnym nagraniu podziękował im za wsparcie. Krótki film z aktorem opublikowała wtedy Adrianna Biedrzyńska, a teraz aktorka pokazała jego nowe zdjęcia! Jacek Rozenek w ośrodku rehabilitacyjnym Adrianna Biedrzyńska na swoim profilu na Facebooku opublikowała kilka zdjęć Jacka Rozenka, który przechodzi rehabilitację w ośrodku w Gryficach. Jaki jest stan aktora? Okazuje się, że gwiazdor "Barw Szczęścia" czuje się coraz lepiej i wkrótce wróci do pracy! Rozenek przechodzi rehabilitację w ośrodku, w którym kilka lat temu przebywała sama Biedrzyńska. (...) Jacek Rozenek jest w Najcudowniejszym OŚRODKU OPIEKI i REHABILITACJI LEŚNA POLANA W GRYFICACH. Piszę to za przyzwoleniem i na prośbę Jacka Rozenka. To tutaj, mnie też, stawiali na nogi lekarze, rehabilitanci, pielęgniarki, po pozbyciu się mojego intruza w mózgu , to dzięki pracy całego zespołu Leśnej Polany , chodzę , biegam, tańczę , po operacji kręgosłupa , kiedy to część owego , zamieniono mi na tytan. Tu właśnie opiekują się, leczą i rehabilitują JACKA ROZENKA , najwspanialsi fachowcy, jakich spotkałam . Jacek z dnia na dzień jest w coraz lepszej formie, jest radosny, szczęśliwy i wkrótce wróci do pracy- napisała Adrianna Biedrzyńska. Jak donosi "Show" na razie wątek...