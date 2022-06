Edyta Pazura miała wypadek na 60. urodzinach  Cezarego Pazury. Trafiła do szpitala

60. urodziny Cezarego Pazury z pewnością przejdą do historii. Miała być cudowna zabawa, zakończyło się w szpitalu. Edyta Pazura pokazała zdjęcie z gipsem. Co się stało?

Cezary Pazura 60. urodziny obchodził 13 czerwca, jednak artysta postanowił świętować je dopiero pod koniec miesiąca. Niestety, huczna impreza z udziałem gwiazd mogła zakończyć się prawdziwą tragedią. Ukochana żona aktora, tuż po pokazaniu w sieci relacji z wydarzenia, opublikowała na InstaStories kadr ze szpitala. Edyta Pazura zakończyła celebrację 60. urodzin męża za SORze o kulach i z gipsem. Co się stało?!

Edyta Pazura miała wypadek na 60. urodzinach męża

Edyta Pazura i Cezary Pazura od ponad 15 lat tworzą udany związek. Chociaż na początku mało kto wróżył tej relacji świetlaną przyszłość, podkreślając, że różnica wieku pomiędzy zakochanymi wynosi aż 26 lat, to ta dwójka udowodniła, że jest dla siebie stworzona. Małżonkowie zarówno na czerwonym dywanie, jak i w mediach społecznościowych chętnie okazują sobie wsparcie i czułości. Z okazji 60. urodzin Cezarego Pazury, Edyta Pazura opublikowała na Instagramie poruszający wpis. I choć aktor obchodził swój wielki dzień 13 czerwca, to dopiero w miniony weekend postanowił celebrować urodziny w towarzystwie rodziny i przyjaciół.

Niestety, podczas przyjęcia urodzinowego ukochana żona artysty doznała kontuzji. Na InstaSTories Edyty Pazury pojawiło się zdjęcie prosto z SORu, na którym gwiazda zapozowała na wózku inwalidzkim z zagipsowaną nogą.

- Idealny outfit na upały - skomentowała zdjęcie Edyta Pazura.

Instagram @edyta_pazura

Jak widać, pomimo tragicznego zakończenia imprezy urodzinowej męża, Edyta Pazura wciąż stara się zachować swój optymizm i dystans do świata. Także na jej instagramowym profilu pojawiło się zdjęcie z gipsem i z kulami, które gwiazda postanowiła skomentować w żartobliwy sposób.

- Impreza urodzinowa Czara udała się 🙌🏻🙈 Zgadnijcie kto był królową balu? 🤣 #takanoc #rozpoczeciesezonu #zprzytupem - czytamy na instagramowym profilu Edyty Pazury.

Reakcja fanów była natychmiastowa. Tuż obok licznych komentarzy, w których internauci wyrażali współczucie i życzyli swojej idolce szybkiego powrotu do zdrowia, nie zabrakło także licznych komplementów. Użytkownicy Instagrama byli zachwyceni dystansem i poczuciem humoru, jakim pomimo tragicznego zakończenia imprezy, postanowiła podzielić się w sieci żona Cezarego Pazury.

- Szybkiego powrotu do zdrowia! - Się naskakala 🐐❤️ Zdrowie organizatorki 🥂🍾 W taki upał współczuję bardziej ! - No Edytka! Odpiełaś wrotki na całego 😂🤣, współczuję, w taką pogodę chodzenie z kulami nie jest łatwe, ale wyciszenie przyda się 🙌. Życzę Tobie szybkiego powrotu do zdrowia ❤️ najważniejsze, że impreza się udała i ty zostałaś Królową tego Balu😂 - Kto inny mógł nią być jak nie cudowna żona najlepszego aktora w Polsce! 🔥 Zdrówka kochana! ❤️ - czytamy w komentarzach.

My również życzymy jej szybkiego powrotu do zdrowia. Jak na razie Edyta Pazura nie wyjaśniła, co dokładnie się stało.

Tak Cezary Pazura świętował 60. urodziny

Zanim doszło do wypadku z udziałem Edyty Pazury, ukochana żona Cezarego Pazury w towarzystwie jubilata i jego gości bawiła się wręcz przednio. Na imprezie z okazji 60. urodzin artysty nie zabrakło morza drogiego szampana, wyszukanych potraw i naprawdę pięknego tortu, utrzymanego w filmowym klimacie. Czarno-biały deser, otulony plastycznym lukrem został ozdobiony jadalną "taśmą filmową" - trzeba przyznać, że wyglądał naprawdę imponująco!

