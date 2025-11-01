Izu Ugonoh, dotychczasowy prowadzący popularnego programu rozrywkowego TVN7 „Królowa przetrwania”, niespodziewanie zakończył swoją przygodę z formatem. Prowadził program od jego pierwszego sezonu, ale w nadchodzącej edycji został zastąpiony przez Małgorzatę Rozenek-Majdan. W rozmowie z mediami Ugonoh tak ocenił nową prowadzącą

Izu Ugonoh o odejściu z "Królowej przetrwania"

Pod koniec sierpnia br. sportowiec zaskoczył wszystkich wyznaniem. Izu Ugonoh ogłosił odejście z "Królowej przetrwania", a w sieci zawrzało.

W związku z tym, nie będę mógł poprowadzić kolejnego sezonu Królowej Przetrwania. Miałem ogromny fun z pełnieniem roli hosta tak nieobliczalnego projektu, który okazał się dużym sukcesem. Ale wiecie jak jest fajnie, to trzeba iść dalej - poinformował na Instagramie.

Przez długi czas plotkowano, że Ugonoh zastąpi Małgorzata Rozenek-Majdan. Jak się z czasem okazało, te doniesienia okazały się prawdą i to właśnie była gwiazda "Dzień Dobry TVN" niebawem pojawi się w roli prowadzącej "Królową przetrwania". Podczas najnowszej rozmowy z mediami Ugonoh, ku radości fanów, w końcu zabrał głos w sprawie.

Izu Ugonoh szczerze o Małgorzacie Rozenek w "Królowej przetrwania"

Trzeci sezon "Królowej przetrwania” został zrealizowany na Sri Lance. Zmiana lokalizacji to kolejny istotny element, który wpływa na atmosferę i charakter programu. To pierwszy raz, kiedy ekipa TVN7 opuściła znane widzom rejony. Podczas nagrań do "99 - Gra o wszystko. VIP", Izu Ugonoh w najnowszej rozmowie z mediami nie krył ciekawości co do nowej odsłony formatu. W jego oczach to już zupełnie inne show.

Jestem ciekaw, w którym kierunku to dalej pójdzie. Ja mam przekonanie, że to jest inny program, bo i zmieniony kraj i zmieniona prowadząca - przyznał w rozmowie z Plotkiem.

Tak były prowadzący "Królową przetrwania" ocenia nową twarz programu

Choć Małgorzata Rozenek-Majdan wcześniej nie była kojarzona z tego typu produkcjami, decyzja TVN może być próbą odświeżenia programu i przyciągnięcia nowej widowni. Ugonoh określił nową edycję jako „eksperyment”, nie ukrywając zaskoczenia kierunkiem, w jakim podąża show.

Totalnie nie wiem, czego się spodziewać, jaka będzie tam dynamika. Nieskromnie powiem, że podobała mi się moja rola w tym programie, na zasadzie kontrastu z dziewczynami - dodał.

Czekacie na "Królową przetrwania" z Małgorzatą Rozenek-Majdan w roli prowadzącej?

