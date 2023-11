2 z 4

Iza i Marcin będą razem? Wszystko na to wskazuje! Adriana Kalska w rozmowie z magazynem "Tele Tydzień" przyznała, że Chodakowski zaproponuje Izie, żeby się do niego wprowdziła! Niestety, jak zwykle na drodze do ich szczęścia stanie Artur (Tomasz Ciachorowski).

Marcin zaproponuje Izie, żeby z nim zamieszkała. Znowu zaczną się do siebie zbliżać, a ich związek będzie się powoli odbudowywać. Oczywiście do czasu, bo z więzienia zacznie o sobie przypominać Artur - zdradziła Adriana Kalska. (...) wciąż stara się zdobyć Izę i przekonać ją do siebie- dodał Mikołaj Roznerski.



A skąd podejrzenia, że Iza i Marcin wezmą ślub? Zobaczcie, co jeszcze powiedziała Adriana Kalska!

Zobacz także: Katarzyna Cichopek zdradziła kulisy pracy na planie M jak miłość!